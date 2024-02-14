14 Şubat 2024, Çarşamba
Erzincan'da kayıp 9 işçi için amansız mücadele! Sosyal medya farelerinden alçak provokasyonlar! Resmi açıklamalar geldi
Erzincan'da toprak kayması faciasında kayıp 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Maden sahasında araştırma yapan 9 kişilik ekip boşaltılan alanda meydana gelen toprak kaymasının altında kalarak kayıplara karıştı. Başkan Erdoğan'ın yakından takip ettiği olayda devlet tüm imkanlarını kayıp işçileri bulmak için seferber etmiş durumda. Tüm organlarıyla krizi çözmek için sahada bulunan devlet kurumlarını görmezden gelip "itibar suilkastı" yaparak hükümeti zor durumda bırakmak isteyenlerin "toprak altında kalanlar açıklanan rakamın 5 katı" ve "siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" yalanlarıyla zorlu mücadeleye leke düşürmeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:03
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