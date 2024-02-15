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Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem! Bakan Bolat'tan önemli açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem! Bakan Bolat’tan önemli açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile görüşmesine eşlik ettiklerini belirterek, "Gerçekleştirilen görüşmenin, ilişkilerimizin pozitif seyri ve karşılıklı anlayış ile işbirliğinin derinleştirilmesi için sağlam bir temel oluşturulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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