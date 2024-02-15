Erzincan’da madende toprak kayması! Aileleri umutlu bekleyişi

En başından bu yana söylenen bir şey var, tek dileğimiz toprak altında kalan işçilere ulaşılması. Enkazda kalan madencilerin aileleri, olayın ardından hemen bölgeye gitti. Çalışmaları yakından takip ediyorlar. Ve umutla gelecek güzel haberleri bekliyorlar.

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