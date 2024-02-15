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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde FETÖ operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde FETÖ operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ operasyonu hakkında flaş bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya "14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç-6" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı." dedi.

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