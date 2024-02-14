Madendeki işçilere nasıl ulaşılacak? Dağ nasıl nehir gibi aktı?

TOPRAK PATLAMASI

Prof. Dr. Okay Aksoy: Orada ne olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Dünden beri hep bu duruma heyelan dedik ama görüntüleri izleyip inceledik mühendislik değerlerini tekrar gözden geçirdim. Artık orada bir heyelan değil toprak patlaması diye adlandırabileceğimiz ya da liç sahası patlaması diyebileceğimiz bir durum var.

Dünyada çeşitli zamanlarda benzer olaylar değişik madenlerde yaşanmıştır. Bu çok ani gelişiyor gibi gözükmesine rağmen içeride yani liç alanında gözle görülmeyen bölgede uzun süreden beri kendini geliştiren bir sistemdir. Bu zaman içinde gelişir ve biz bunu insan gözüyle göremiyoruz ve insan kulağı ile duyulmuyor. Bu devinim küçük çatlakların birleşmesi büyük çatlakları doğuruyor ve yeraltında çatlak dizisi oluşturduktan sonra artık o toprağın korazyonunu yenip ani olarak patlaması ile gelişen bir olay.