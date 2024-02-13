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Erzincan Altın madeninde toprak kayması meydana geldi! Son durum ne

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Erzincan Altın madeninde toprak kayması meydana geldi! Son durum ne

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden ocağı yakınlarında toprak kayması meydana geldi. Ekipler bölgeye sevk edildi. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil." dedi.

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