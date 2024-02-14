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Erzincan'daki maden sahasındaki toprak kaymasının önceki görüntüleri ortaya çıktı! İşte felaketi gözler önüne seren o görüntüler...

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Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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Erzincan’daki maden sahasındaki toprak kaymasının önceki görüntüleri ortaya çıktı! İşte felaketi gözler önüne seren o görüntüler...

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." dedi. Ekipler 9 işçiyi kurtarmak için canla başla çalışırken madenin toprak kaymasından önce çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı. İşte felaketi gözler önüne seren o görüntüler...

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün (13.02.2024) saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." dedi.

MADEN SAHASININ FELAKETTEN ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, 9 işçiyi kurtarmak için canla başla çalışırken madenin toprak kaymasından önce çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı.

Hummalı çalışma sürerken, ortaya çıkan yeni görüntüler de felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Maden sahasının toprak kaymasından önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, toprak kayması sonucu maden sahasının tamamen yok olduğu görülüyor.

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