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Dağ nehir gibi aktı! Madem mühendisi Okay Aksoy: Bu heyelan değil toprak patlaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 10:32
Dünyanın en büyük 3. altında madeninde yaşanan olayla ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan maden mühendisi Pro. Dr. Okay Aksoy, “Bu heyelan değil toprak patlaması” ifadelerini kullandı.
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Bu heyelan değil toprak patlaması
"Bu heyelan değil toprak patlaması"
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