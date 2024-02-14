14 Şubat 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Madendeki işçilere nasıl ulaşılacak? Toprak kayması nasıl meydana geldi?
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde istiflenen tonlarca toprak 10 milyon metreküp toprak 800 metre yer değiştirdi! 667 çalışandan 9'una ulaşılamıyor arama kurtarma çalışması 827 personelle devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Yerlikaya, “827 personelle çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.