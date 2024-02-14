Madendeki işçilere nasıl ulaşılacak? Toprak kayması nasıl meydana geldi?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde istiflenen tonlarca toprak 10 milyon metreküp toprak 800 metre yer değiştirdi! 667 çalışandan 9'una ulaşılamıyor arama kurtarma çalışması 827 personelle devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Yerlikaya, “827 personelle çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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