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CHP'de 1 Nisan'da kıyamet kopacak! Proje yok kaos çok: Özgür Özel'i de yiyeceğiz...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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CHP’de 1 Nisan’da kıyamet kopacak! Proje yok kaos çok: Özgür Özel’i de yiyeceğiz...

CHP'de yerel seçimlere az bir süre kala yeni projelerini tanıtılması gerektiği günlerde parti içinde büyük bir iç savaş ve kaos yaşanıyor. Özellikle İzmir ve Çankaya'da yaşanan kriz derin bir boyut kazanırken iki yerde de istediğini alamayan İmamoğlu, medya üzerinden Özel'i kıskaca alıyor. Nitekim İmamoğlu'na yakınlığıyla tanınan CHP fondaşı İsmail Küçükkaya canlı yayın esnasında CHP'nin adaylarının kendisini heyecanlandırmadığını ifade etti. Bu sözlere tepki Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olan Eren Erdem'den tepki geldi. Erdem yaptığı paylaşımda "Bu sözün tercümesi Kılıçdaroğlu'nu indirmek için İmamoğlu'yla Özel'i getirdik, 1 Nisan'dan sonra da Özgür Özel'i yiyeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru adım adım ilerlerken, CHP'de aday belirleme süreci son derece sancılı geçiyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA KARŞI GÖVDE GÖSTERİSİ

Özellikle İzmir ve Çankaya gibi kilit yerlerde parti içinde büyük görüş ayrılılıkları yaşandı. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e baskı kurarak kendisine yakın isimleri aday göstermeye çalışırken Özel iki ismi de veto ederek bizzat kendisine yakın isimleri aday gösterdi.

"CHP ADAYLARI BENİ HEYECANLANDIRMIYOR"

CHP içinde yaşanan bu aday belirleme krizi giderek büyürken CHP yandaşı Halk TV'de İsmail Küçükkaya isyan etti. Küçükkaya "Ben CHP'li adaylara bakıyorum beni heyecanlandırmıyor. İzmir'dekine de bakıyorum Çankaya'dakine de bakıyorum beni heyecanlandırmıyor." ifadelerini kullandı.

"1 NİSAN'DA NELER OLACAĞINI GÖRÜYORUM"

Küçükkaya "31 Mart'ta ne olacağını görüyorum. 1 Nisan günü neler olacağını görüyorum ama söylersem yanlış anlaşılır." dedi.

CHP fondaşı Küçükkaya'nın bu sözlerine Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eren Erdem sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İşte Erdem'in o sözleri:

"BAŞ AKTÖRLERDEN BİRİSİN"

Sevgili İsmail, "seni heyecanlandırmayan" bu sürecin oluşmasında emeği geçen baş aktörlerdensin. Şimdi kalkmışsın "CHP adayları beni heyecanlandırmıyor" diyorsun.

"ÖZEL'İ DE YİYECEĞİZ"

Ahali mesajın aslını anlasın diye ben tercüme edeyim; "Ekrem başkan ile birlikte Kemal beyi indirmek için Özgür Özel'i Genel Başkan yaptık, 1 Nisan'da Özgür Özel'i yiyeceğiz…" Lafın tamamı deliye söylenir. Cümlenin özeti bu.

"ALLAH 1 NİSAN'DA GENEL MERKEZE YARDIM ETSİN…"

Yaptığın; ettiğinde bu… Yapacağına da işaret çakmışsın. Allah, 1 Nisan'da Genel Merkeze yardım etsin…

FATİH PORTAKAL'IN DA HEDEFİNDE ÖZEL VAR: DUVARA TOSLAYACAKSINIZ

Diğer yandan Özgür Özel'e bir tepki de yine CHP yandaşı Fatih Portakal'dan geldi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı olduğu bilinen Portakal, Özel'i hedefe koyarak "Duvara toslayacaksınız" dedi.

Özel'in "Ön seçim" sözünü tutmadığını hatırlatan Fatih Portakal şunları söyledi:

"Özgür Özel'in şöyle bir cümlesi vardı 'Seçmende büyük bir tepki var bir şeyler yapılmazsa seçimleri kaybedeceğiz.' Bunu arşivden çıkardım. Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi. Nasıl düzeltirsiniz bilemiyorum. En büyük hatayı verdiğiniz sözü yerine getirmemekle yaptınız"

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