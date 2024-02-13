Erzincan maden sahasında heyelan! Uzman isimler uyardı: Domino etkisi oluşturabilir

"Burada özellikle altın cevheri çıkarılması esnasında kullanılan atıklar veya kimyasallar ile birlikte ilave bir nemlilik meydana geliyor. Bununla birlikte direkt olarak atmosfer ile bile bir temas olduğu zaman böyle bir olayın yaşanmasını göz ardı etmemek gerekiyor."

"Gördüğümüz itibariyle siyanürlü atığın çevreye etkisi gibi bir durum söz konusu değil. Olayı bitti olarak değerlendirmemek gerekiyor."