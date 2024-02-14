Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Mısır’a gidiyor! İşte kritik zirvede ele alınacak konular

KAHİRE BÜYÜKELÇİSİ SALİH MUTLU ŞEN A HABER'DE

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen A Haber'e Başkan Erdoğan'ın kritik ziyareti ve Mısır halkının Türk vatandaşlara olan ilgisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kahire'de böyle bir dönemde Türk Büyükelçisi olarak çalışmanın büyük gurur olduğunu dile getiren Şen, "Türkiye ile Mısır arasındaki tarihi ve kültürel bağlar sebebiyle bir ayrılacak. Çünkü her Türk'e karşı Mısır toplumunda büyük bir sevgi ve büyük bir ilgi var. Türkiye'ye gitmek, seyahat etmek Mısırlı vatandaşlar açısından, hem bugüne özgü hem de eski kraliyet dönemine ait gelenek. Türk Büyükelçisi olarak burada ailecek bulunmak bizim açımızdan büyük bir şeref ve ayrıcalık. Mısır toplumunda büyük sevgi ve ilgiyle karşılandık karşılanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca Türkiye'nin gelişen sanayi ve teknoloji bakımından ileride olduğunu bunun da Mısır tarafından yakından takip edildiğini söylerken, "Ekonomi ve ticari ilişkilerimiz Türkiye ile Mısır arasında genel ilişkiler içerisinde en önemli bağımızı oluşturuyor. Türkiye, sanayi ve teknoloji bakımından ihracat bakımından yatırımlar bakımından güçlü bir ülke. Mısır kardeş ve akraba bir toplum olarak devlet olarak Türkiye'nin kaydettiği bu ilerlemeleri büyük bir takdirle izliyor ve bundan istifade etmek istiyor. Bunu yaparken iki kardeş ülkenin birbirine benzeyen birçok özelliği bulunan toplum olarak bu duygularla yaklaşıyor. Türkiye yaptı biz de yapabiliriz. Biz kardeşiz yaklaşımı var. Biz de bunu olumlu buluyoruz. Şu anda Mısır'da 3 milyar dolara yaklaşan bir Türk yatırımı var. Özellikle tekstil sektöründe. Hijyen, cam, beyaz eşya sektörlerinde yatırımlarımız var. Bu alanlardaki işbirliğimizi ilerleyen dönemlerde ileriye taşımak istiyoruz. Şuanda Türkiye'de kurulu bir çok yatırımcı firmamız Afrika'ya Avrupa'ya Amerika'ya açılmak için Mısır'daki bol yetenekli iş gücünden, düşük enerjiden stratejik konumdan istifade ederek yeni yatırımlar yapmak istiyor. Biz de bunu devlet olarak olumlu buluyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Şen sözlerine şu şekilde devam etti:

Bugün bu görüşmenin gerçekleşmesi 4 yıllık bir sürecin neticesi. Bu 4 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sayın Dışişleri Bakanımız ve MİT Müsteşarı olduğu dönemden itibaren bu süreci bizzat kurguladı, tasarladı çok iyi bir zemin oluşturarak liderlerin görüşmesini ayarladı. Katar'daki görüşme tesadüf olamazdı. Arada Katar'ın emiri iki tarafın da sevdiği genç bir lider vardı. Dolayısıyla çok güzel bir görüşme oldu. İki lider arasında iki ülkenin kardeşliği, iki ülkenin işbirliği ve iki büyük ülkenin Doğu Akdeniz'de bölgede barışın istikrarın ve kalkınmanın tesisi için yapabilecekleri çok şeyler olduğu hususunda tam bir ittifak var. Bu tabii ki en başta Filistin'i kapsıyor. İki ülke Filistin davası konusunda omuz omuza bir dayanışma içerisinde. İki lider arasında da çok büyük bir itimat ve bir iletişim var. Bugün de bunu göreceğiz inşallah.