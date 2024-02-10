DEM'in kararı kimi nasıl etkiledi? DEM Parti'nin İstanbul'dan aday çıkarması CHP'ye nasıl yansıdı?
DEM Parti'nin aday çıkarması seçim yarışını nasıl etkiler? CHP'nin tavrı ne olacak? Muhalefet cephesinde yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmacısı Dr. Metin Özkan değerlendirdi.
DEM Parti İstanbul adaylarını belirledi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için eş başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. CHP ile uzlaşı arayışının sürdüğü İzmir adayının açıklanmaması dikkat çekti. Ankara adayı da henüz belirlenmedi. Sadece İstanbul değil aralarında Antalya, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 16 büyükşehir ile 40 il ve üç ilçe belediye başkan adayı da açıklandı.
ÖZGÜR ÖZEL VE DEM YAN YANA
İstanbul adayının açıklandığı gün DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte DİSK'in İstanbul'daki genel kuruluna katıldı. Temelli'nin İstiklal Marşı'na eşlik etmemesi tepki ile karşılandı. CHP Genel Başkanı Özel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile sürpriz bir görüşme yaptı. Tunç Soyer yeni dönem için aday gösterilmeyeceği MYK toplantısından beş dakika önce kendisine bildirildiğini söyleyerek parti yönetimine "Nezaketsizlik" eleştirisinde bulunmuştu.
ŞANTAJ MI YENİ SİNSİ PLAN MI?
DEM'in İstanbul'dan aday çıkarması seçim yarışını nasıl etkiler? CHP'nin tavrı ne olacak? DEM'den şantaj mı, yeni bir plan mı? DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması ne anlama geliyor? Hedef CHP'ye boyun eğdirmek mi? DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması ne anlama geliyor? DEM Parti'nin "İstanbul hamlesi" CHP'ye boyun eğdirmek mi? DEM-CHP'nin yol haritası Kandil'den mi? A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmacısı Dr. Metin Özkan önemli değerlendirmelerde bulundu.
"KARARLAR KENDİLERİNE AİT DEĞİL"
Metin Özkan: Söz konusu DEM Parti olduğu zaman adayların profilleri ile ilgili yüksek ve düşük profil tartışmalarını siyaseten çok doğru bulmuyorum. Çünkü DEM Parti, Kandil ve terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kendi kararlarını kendi veren bir parti ile karşı karşıya değiliz. Başak Demirtaş hamlesinin parti içinde kabul edilmediğini Kandil'den veto yediğini ifade etmek gerekir. Çünkü orada çok derin pazarlıklar sürüyor. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Başak Demirtaş'a göre daha az dikkat çekici olarak yorumlandı. Ancak burada PKK'nın ve DEM'in stratejisi önemli olacak.
CHP'DEN OY ALACAK PROFİLLER
Konuyu sadece İstanbul özelinde konuşmamak gerekir. Çünkü DEM Parti farklı illerde de aday çıkardı. Bu adaylar CHP'den oy alabilecek profil çiziyor. Bunu görmek için stratejiyi ne kadar benimseyecekleri önemli. Burada kitlenin ne kadar mobilize olacağı da önemli bir rol oynayacak. Ben DEM'in CHP ile bazı bölgelerde anlaşılmadığını düşünüyorum. İzmir'de Tunç Soyer hamlesinin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Adayların geç açıklanması ve hala açıklanmayan yer olması bu pazarlık ile ilgilidir.
PAZARLIK İSPATI! KAOTİK AJANDA
DEM'in Eskişehir adayına bakarsak pazarlığın yapıldığının ipuçlarını görürüz. AK Parti'nin adayı Nebi Hatipoğlu açıklandığı andan itibaren Eskişehir'de çok büyük bir karşılık buldu. Projeler büyük heyecan uyandırdı. CHP tarafından yeniden aday yapılmayan Yılmaz Büyükerşen zehir zemberek açıklamalar yaptı. Ancak burada pazarlığın emareleri var çünkü Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce aday oldu ancak seçmende karşılık bulmadı. HDP 2 aday açıkladı ve isimler çok konuşuldu. Ancak HDP'nin pazarlığı ve adayların açıklanmasıyla Ayşe Ünlüce canlı yayında Nebi Hatipoğlu ile yapacağı programı 1 hafta sonraya ertelemeyi istedi. Planı ve projesi belli olan bir Nebi Hatipoğlu var diğer tarafta ise kaotik bir ajanda var. Çünkü hiçbir plan geliştirmediler ve bir vizyon ortaya koymadılar.
CHP'NİN AYRILMAZ PARÇALARI
CHP'nin kazanması için DEM Parti'ye ihtiyacı var, DEM'in de siyaseten varlığını sürdürmek için CHP'nin içine eklemlenmek durumu var. İşte pazarlık burada başlıyor. 2023 seçimleri son derece öğretici oldu. Muhalefette siyasi bir kaos ortaya çıkardı. Burada pazarlık siyasetinin zarar verdiğini görenler 3. yol arayışına girdi İYİ Parti ve DEM'in yaptığı stratejik atılımlar bunlara dair bazı bize emareler sunuyordu. Ancak gelinen noktada bu partilerin yine pazarlık siyaseti ile varlık sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Bu da son derece ironik bir durum. 3. yol arayışı bu partiler için büyük bir hüsran doğurabilir. Eğer bir çizgide gidecekler ise açıkladıkları adayların arkalarında durmaları gerekiyor. Bu tablo CHP'nin büyükşehirleri kaybetmesine sebebiyet verebilir.
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