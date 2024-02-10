DEM’in kararı kimi nasıl etkiledi? DEM Parti’nin İstanbul’dan aday çıkarması CHP’ye nasıl yansıdı?

PAZARLIK İSPATI! KAOTİK AJANDA

DEM'in Eskişehir adayına bakarsak pazarlığın yapıldığının ipuçlarını görürüz. AK Parti'nin adayı Nebi Hatipoğlu açıklandığı andan itibaren Eskişehir'de çok büyük bir karşılık buldu. Projeler büyük heyecan uyandırdı. CHP tarafından yeniden aday yapılmayan Yılmaz Büyükerşen zehir zemberek açıklamalar yaptı. Ancak burada pazarlığın emareleri var çünkü Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce aday oldu ancak seçmende karşılık bulmadı. HDP 2 aday açıkladı ve isimler çok konuşuldu. Ancak HDP'nin pazarlığı ve adayların açıklanmasıyla Ayşe Ünlüce canlı yayında Nebi Hatipoğlu ile yapacağı programı 1 hafta sonraya ertelemeyi istedi. Planı ve projesi belli olan bir Nebi Hatipoğlu var diğer tarafta ise kaotik bir ajanda var. Çünkü hiçbir plan geliştirmediler ve bir vizyon ortaya koymadılar.