09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP lideri Özgür Özel ile yan yana duran DEM'li Sezai Temelli İstiklal Marşı'nı okumadı!

CHP lideri Özgür Özel ile yan yana duran DEM'li Sezai Temelli İstiklal Marşı'nı okumadı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
ABONE OL
CHP lideri Özgür Özel ile yan yana duran DEM’li Sezai Temelli İstiklal Marşı’nı okumadı!

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesi CHP'de hem aday belirleme sürecindeki kriz hem de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ittifak pazarlığı devam ediyor. CHP'nin lideri Özgür Özel, DİSK'in 17. Genel Kurulu'nda DEM'li Sezai Temelli ile bir araya gelirken, Temelli'nin açılış seremonisinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmediği kameralara yansıdı.

81 ilde yarışa girme kararı alan DEM Parti'de, Başak Demirtaş'ın adaylığını geri çekmesi üzerine CHP ile aralarındaki pazarlık yeniden gündeme geldi. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP'nin ittifak pazarlığı sürüyor.

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel DİSK'in 17. Genel Kurulu'nda DEM'li Sezai Temelli ile bir araya geldi.

SEZAİ TEMELLİ İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETMEDİ
Sezai Temelli'nin açılış konuşmaları öncesi okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmediği görüldü.

Temelli'nin milli marşımıza eşlik etmemesi sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar hem Temelli'yi hem de DEM'le yol yürüyen Özel'i eleştiri yağmuruna tuttu.

CHP-DEM-KANDİL HATTI!
CHP ile DEM arasındaki pazarlıkta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Daha önce İstanbul için aday olacağını duyuran DEM'li Başak Demirtaş geçtiğimiz gün adaylıktan çekildi.

Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği 'iş birliği çok önemli', "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" mesajı gönderdi. Karasu'nun mesajının ardından Demirtaş adaylıktan çekildiğini açıkladı.

KARASU'DAN SONRA ELEBAŞI KARTAL DEVREYE GİRDİ
Elebaşı Mustafa Karasu'dan sonra kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal da sürece müdahil oldu. Kartal'ın PKK TV'sine konuk olduğu programda "Asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak" dendi, CHP'ye "DEM ve PKK'ya muhtaçsın" mesajı gönderildi.

Kartal 'kent uzlaşısı' söylemine sığındı, "Bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir. En küçük birimde bile bütün güçler bir araya gelmeli" diyerek CHP - DEM'e istikamet çizdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA