CHP lideri Özgür Özel ile yan yana duran DEM'li Sezai Temelli İstiklal Marşı'nı okumadı!
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesi CHP'de hem aday belirleme sürecindeki kriz hem de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ittifak pazarlığı devam ediyor. CHP'nin lideri Özgür Özel, DİSK'in 17. Genel Kurulu'nda DEM'li Sezai Temelli ile bir araya gelirken, Temelli'nin açılış seremonisinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmediği kameralara yansıdı.
81 ilde yarışa girme kararı alan DEM Parti'de, Başak Demirtaş'ın adaylığını geri çekmesi üzerine CHP ile aralarındaki pazarlık yeniden gündeme geldi. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP'nin ittifak pazarlığı sürüyor.
CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel DİSK'in 17. Genel Kurulu'nda DEM'li Sezai Temelli ile bir araya geldi.
SEZAİ TEMELLİ İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETMEDİ
Sezai Temelli'nin açılış konuşmaları öncesi okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmediği görüldü.
Temelli'nin milli marşımıza eşlik etmemesi sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar hem Temelli'yi hem de DEM'le yol yürüyen Özel'i eleştiri yağmuruna tuttu.
CHP-DEM-KANDİL HATTI!
CHP ile DEM arasındaki pazarlıkta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Daha önce İstanbul için aday olacağını duyuran DEM'li Başak Demirtaş geçtiğimiz gün adaylıktan çekildi.
Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği 'iş birliği çok önemli', "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" mesajı gönderdi. Karasu'nun mesajının ardından Demirtaş adaylıktan çekildiğini açıkladı.
KARASU'DAN SONRA ELEBAŞI KARTAL DEVREYE GİRDİ
Elebaşı Mustafa Karasu'dan sonra kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal da sürece müdahil oldu. Kartal'ın PKK TV'sine konuk olduğu programda "Asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak" dendi, CHP'ye "DEM ve PKK'ya muhtaçsın" mesajı gönderildi.
Kartal 'kent uzlaşısı' söylemine sığındı, "Bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir. En küçük birimde bile bütün güçler bir araya gelmeli" diyerek CHP - DEM'e istikamet çizdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?
- SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...
- Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
- Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme
- Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...
- Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
- Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?
- Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!
- Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
- Adenovirüs nedir, belirtileri neler? Adenovirüs enfeksiyonu bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, tedavisi neler?