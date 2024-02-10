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Skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP’li Yavaş Turgut Altınok’un afişlerini indirtti

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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Skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP’li Yavaş Turgut Altınok’un afişlerini indirtti

Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim yarışına ait skandal görüntüleri ortaya çıktı. Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un seçim afişlerini zabıtalara indirtti. Yavaş, daha önce de Turgut Altınok’un reklam afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemler diktirmişti.

CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'un seçim afişlerini Büyükşehir Zabıtalarına indirtti. Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini indirterek yerel seçim sürecinde Ankara'da adil bir yarış olmadığını ortaya koymuş oldu.

"ANKARA'DA AYRIMCILIĞI KALDIRDIK" DEMİŞTİ

"Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapatmıştı.

SEÇİM AFİŞLERİNE ENGELLEME

Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklamasını yapmıştı. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

DÜRÜST VE ADİL BELEDİYECİLİK SÖZLERİ

Ankara'ya dürüst ve adil belediyecilik anlayışını getirdiklerini her fırsatta dile getiren Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesi Turgut Altınok'u engellemek için belediye imkanlarını kullanması akıllarda sorulara neden oldu.

BELEDİYE EKİPLERİNİ SEFERBER ETTİ

Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti.

Skandal görüntüler! Afişleri toplattı SKANDAL GÖRÜNTÜLER! AFİŞLERİ TOPLATTI
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