PKK elebaşı konuştu DEM adayını açıkladı! Almanya- Kandil- DEM üçgeninde neler oluyor?

DEM PARTİ ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ AĞIRLADI

Gaffar Yakınca

Sayın Almanya Büyükelçisi DEM Parti ile gerçekten ne görüştü bunu açıklamaları lazım. Çok yakışıksız bir durum bu.

Bölgesel sorunlar hakkında görüşme yapıldığı söylenildi fakat bu grup ne gibi bir sorunu konuşabilir?