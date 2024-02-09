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PKK elebaşı konuştu DEM adayını açıkladı! Almanya- Kandil- DEM üçgeninde neler oluyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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PKK elebaşı konuştu DEM adayını açıkladı! Almanya- Kandil- DEM üçgeninde neler oluyor?

Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekilmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. Uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmeleri A Haber’de anlattı. İşte detaylar...

Son dönemde DEM Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı merak edilirken, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu DEM Parti'nin desteğini alabilmek adına taviz verilmesi konusunda Özgür Özel'e baskı kurdu.

Hatta İstanbul'da destek karşılığında İzmir'de DEM'in talep ettiği Tunç Soyer'in adaylığı yeniden gündeme gelirken, Soyer apar topar Ankara'ya çağrıldı.

Bu gelişmeler ışığında tüm gözler PKK'nın partisi olan DEM Parti'nin açıklayacağı İstanbul adayların çevrilmişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu.

Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Biz ne kimseye jest olsun diye bu adayları çıkarıyoruz ne de önüne geçmek için. Seçimleri kazanmak için aday gösteriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili uzman isimlerin yorumlarından satır başlıkları;

Ekrem Kızıltaş

DEM Parti istedi veya Başak Demirtaş rol çalarak aday oluyorum dedi. Tuhaf olan şu İstanbul ile alakası olmayan Diyarbakırlı biri İstanbul'dan aday olmak yerine Diyarbakır'da aday oluyorum deseydi daha mantıklı olurdu. DEM Partisinde birtakım sıkıntılar oluştu ama özellikle CHP'de ve o zihniyette olanlarda ciddi bir stres oluştu. Çünkü Başak Demirtaş aday olursa göstermelik ittifak yapsak bile bazı oylar o tarafa kayabilir telaşı vardı.

Fakat sonradan PKK elebaşı Mustafa Karasu bir açıklama yaptı ve DEM Parti Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını vazgeçtiklerini açıkladı. Ne zaman görüştüler ne ara bu karar verildi gibi detayların bir önemi olmadığı onlarda biliyor çünkü Kandil'den gelen talep tuhaf bir talep. Buradaki olay da Başak Demirtaş'ın aday olmaması gerektiği çünkü CHP ile pazarlıkların sürmesi ve alabilirlerse birtakım ilçeleri, belediyeler kazanılırsa alınacak daire başkanlıkları genel müdürlükler ve bu arada esas mesela bazı belediyelerde DEM tarafından istenen adayların CHP adı altında aday yapılması ve belediye meclis üyeliklerinde DEM Parti'nin girmesi ve sonrasında grup oluşturmaları gibi seçenekler var. Tablo şekilde fakat tablonun öbür tarafı Almanya noktası çok ilginç.

DEM PARTİ ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ AĞIRLADI

Gaffar Yakınca

Sayın Almanya Büyükelçisi DEM Parti ile gerçekten ne görüştü bunu açıklamaları lazım. Çok yakışıksız bir durum bu.

Bölgesel sorunlar hakkında görüşme yapıldığı söylenildi fakat bu grup ne gibi bir sorunu konuşabilir?

Ceyhun Bozkurt

Mustafa Karasu terör örgütleri içinde ağırlıklı olarak alevi vatandaşlarımıza yönelik psikolojik harbini yöneten kişidir. Karasu'nun örgüt içindeki misyonların bir tanesi de budur. Mustafa Karasu "Bu ittifaklar korunmalı" derken Kemal Kılıçdaroğlu ile olan ittifakı koruyun onun elini güçlendirin mi demeye çalışıyor bunu bilemiyoruz. Çünkü güçlü bir CHP PKK'nın ve elebaşının işin gelir.

Mesut Hakkı Caşın

Karasu ittifakları sürdürelim diyor. Ne demiştik biz genel seçimlerde 6+1 dedik yani bu masanın ardında Kandil var dedik demek ki bu oyun hala devam ediyor. Kimseyi kandırmasınlar ve Türk milleti uyansın.

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