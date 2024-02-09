CHP’de büyük sürpriz! İzmir’de Cemil Tugay yerine Tunç Soyer’in adaylığı gündemde! DEM baskısı sonrası apar topar Ankara’ya çağrıldı...

TUNÇ SOYER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI: SİYASİ NEZAKETSİZLİK

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut belediye başkanı Tunç Soyer alınan kararla büyük bir hayal kırıklığı yaşarken "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.