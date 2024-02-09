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CHP'de büyük sürpriz! İzmir'de Cemil Tugay yerine Tunç Soyer'in adaylığı gündemde! DEM baskısı sonrası apar topar Ankara'ya çağrıldı...

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Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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CHP’de büyük sürpriz! İzmir’de Cemil Tugay yerine Tunç Soyer’in adaylığı gündemde! DEM baskısı sonrası apar topar Ankara’ya çağrıldı...

CHP ile DEM Parti arasında İstanbul konusunda yapılan pazarlık tıkanma noktasına gelirken kent uzlaşısı adı altında kimin hangi belediyeden aday çıkaracağı masadaki yerini koruyor. Bu pazarlıklar sürerken DEM Parti'nin İzmir'de ısrarla aday olmasını istediği Tunç Soyer hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Tunç Soyer apar topar Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne çağrılırken yeniden aday olmasının gündemde olduğu yazıldı. Kulislerde ayrıca İmamoğlu'nun İstanbul'u kaybetme korkusu yaşadığı ve DEM Parti'nin İzmir istediğinin yapılması için Özgür Özel'e baskı yaptığı da iddia ediliyor. İşte detaylar...

CHP'de yerel seçimler öncesi partide iç hesaplaşma ve kaos hakimken diğer yandan da DEM Parti'yle ilgili ittifakın hangi şartlarda olacağı konuşuluyor.

TUNÇ SOYER'İN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Hangi ilde kimin olacağına yönelik tartışmalar sürerken Özgür Özel İzmir'de, Kemal Kılıçdaroğlu ve DEM Parti'nin istediği Tunç Soyer'in üzerini çizerek, Cemil Tugay'ı aday gösterdi.

İMAMOĞLU'NA KARŞI 1-0 ÖNE GEÇTİ

İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye denemişti.

TUNÇ SOYER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI: SİYASİ NEZAKETSİZLİK

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut belediye başkanı Tunç Soyer alınan kararla büyük bir hayal kırıklığı yaşarken "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ÇANKAYA VE İSTANBUL'DA İŞLER KARIŞTI

CHP'de Özgür Özel, İzmir özelinde İmamoğlu'na karşı yarışı kazanırken Çankaya ve İstanbul'un ilçelerinde iç karışıklık yeniden alevlendi.

BÜYÜK BOMBA! TUNÇ SOYER GERİ DÖNÜYOR

CHP'nin İzmir adayının Cemil Tugay'ın seçimlere az bir süre kalmışken pasif bir görüntü vermesi öne sürülerek Tunç Soyer apar topar Ankara'ya çağrıldı.

DEM PARTİ'YE İSTANBUL DİYETİ

Soyer'in İzmir'de Cemil Tugay'ın yerine aday olması gündeme gelirken, bu durum DEM Parti'ye yönelik bir hamle olarak yorumlandı.

TUNÇ SOYER İZMİR ADAYI MI OLACAK?

Nitekim DEM Parti İstanbul'da İmamoğlu desteğine karşı Tunç Soyer'in İzmir'de aday yapılmasını istemiş ancak bu talep Özgür Özel tarafından reddedilmişti.

İMAMOĞLU'NU KAYBETME KORKUSU SARDI

Kulislerde İstanbul'da büyük bir kaybetme korkusu yaşayan Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti'den destek almak adına Özgür Özel'e baskı yaptığı ve bu konuda da İzmir adaylığının Tunç Soyer'e bırakılması konusunda istekte bulunduğu iddiaları yer alıyor.

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