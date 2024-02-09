DEM Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kandil'in adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni...
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye yerel seçimlere doğru giderken CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak çalışmaları devam ediyor.
İMAMOĞLU DESTEK İÇİN TUTUŞTU
Özellikle son dönemde DEM Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı merak edilirken, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu DEM Parti'nin desteğini alabilmek adına taviz verilmesi konusunda Özgür Özel'e baskı kurdu.
SOYER DİYETİ Mİ?
Hatta İstanbul'da destek karşılığında İzmir'de DEM'in talep ettiği Tunç Soyer'in adaylığı yeniden gündeme gelirken, Soyer apar topar Ankara'ya çağrıldı.
İŞTE DEM'İN İSTANBUL ADAYLARI
Bu gelişmeler ışığında tüm gözler PKK'nın partisi olan DEM Parti'nin açıklayacağı İstanbul adayların çevrilmişti.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu.
"KİMSEYE REST VEYA JEST YAPMIYORUZ"
Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Biz ne kimseye jest olsun diye bu adayları çıkarıyoruz ne de önüne geçmek için. Seçimleri kazanmak için aday gösteriyoruz. " ifadelerini kullandı.
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