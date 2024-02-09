DEM Parti’nin İstanbul adayı belli oldu! Kandil’in adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni...

"KİMSEYE REST VEYA JEST YAPMIYORUZ"

Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Biz ne kimseye jest olsun diye bu adayları çıkarıyoruz ne de önüne geçmek için. Seçimleri kazanmak için aday gösteriyoruz. " ifadelerini kullandı.