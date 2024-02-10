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Özgür Özel'e bir darbe de Tunç Soyer'den! Aldığı yanıt karşısında şoka uğradı

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Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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Özgür Özel’e bir darbe de Tunç Soyer’den! Aldığı yanıt karşısında şoka uğradı

CHP'nin "emanetçi lideri" Özgür Özel sözde değişim başlığı altında "devril lider" Kılıçdaroğlu'nun ekibine "süpürme" operasyonu düzenledi. Bu kapsamda ilk önce İzmir Büyükşehir başkanı Tunç Soyer'in üzerini çizen Özel'e parti içinden tepkiler yükselince, geri adım atarak Soyer'le bir görüşme gerçekleştirdi. Yeniden adaylığı konusunda Soyer'i ikna etmeye çalışan Özgür Özel aldığı yanıt karşısında adeta şoka uğradı. İşte 31 Mart'a kaos ve krizler eşleğinde giden CHP'nin yaşadığı tramvalar...

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