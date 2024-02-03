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İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırısı sonrası DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırısı sonrası DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan baskınlar sonrası adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.

ZANLILAR TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bu eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlıları tespit etti.

17 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Adres ve kimlikleri belirlenen zanlıların faaliyetlerinin akamete uğratılması, ülkede gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

ADALET BAKANI TUNÇ 25 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan'ın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de arasında olduğu 25 şüphelinin "örgüt üyeliği" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklandığını açıklamıştı.

Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetmişti.

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