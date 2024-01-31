31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Santa Maria Kilisesi'ne saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler | Teröristlerin kıyafetinde dikkat çeken detay

Santa Maria Kilisesi'ne saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler | Teröristlerin kıyafetinde dikkat çeken detay

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
ABONE OL
Santa Maria Kilisesi’ne saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler | Teröristlerin kıyafetinde dikkat çeken detay

Son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenleyen ve DEAŞ üyesi oldukları düşünülen 2 teröristin emniyetteki fotoğrafları ortaya çıktı. Olaya ilişkin yeni detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı. Almaçayır, teröristlerin kıyafetindeki ufak bir detaydan yola çıkılarak soruşturmanın derinleştirildiğini söyledi.

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenleyen ve DEAŞ üyesi oldukları düşünülen 2 teröristin emniyetteki fotoğrafları ortaya çıktı.

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın yeni detaylarını canlı yayında anlattı. Almaçayır, "Saldırganların tanınmamak için saç ve sakla tıraşı yaptıkları tespit edildi. Olayda kullandıkları Polonya plakalı aracı Beylikdüzü'nde bırakıp kaçmışlar." dedi.

İşte Almaçayır'ın anlattıklarından öne çıkanlar
Güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Saldırganların tanınmamak için saç ve sakla tıraşı yaptıkları tespit edildi. Olayda kullandıkları Polonya plakalı aracı Beylikdüzü'nde bırakıp kaçmışlar. Oradan bir minibüsle Başakşehir'e gittikleri ortaya çıktı. Tüm bunları takip edilmeyi engellemek içim yaptılar ancak polisin elinden kurtulamadılar.

Burada en dikkat çekici durum ise tanınmamak için saç ve sakallarını kesmeleri oldu. Yapılan çalışmalarda kesilen saç ve sakallar ile tıraş makinesi de ele geçirildi. Emniyet burada çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Kıyafetteki ufak bir detaydan yola çıkarak bu işler yapıldı.

KIYAFETLER ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne Pazar günü sabah ayini sırasında silahlı saldırı düzenleyen iki saldırganın kaçarken çöp konteynerine attıkları kıyafetleri bulundu.

Sarıyer'de Pazar günü sabah ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan iki saldırgan ve onlara yardım ettiği tespit edilen toplam 51 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silahlara ait parçalar Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu.

SALDIRI SIRASINDA GİYDİKLERİ KAMUFLAJ KIYAFETLERİ ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini Canfes Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerine atarak kaçtıkları tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri söz konusu sokakta yaptıkları araştırmada, çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu. Bulunan kıyafetler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA