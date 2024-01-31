Santa Maria Kilisesi'ne saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler | Teröristlerin kıyafetinde dikkat çeken detay
Son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenleyen ve DEAŞ üyesi oldukları düşünülen 2 teröristin emniyetteki fotoğrafları ortaya çıktı. Olaya ilişkin yeni detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı. Almaçayır, teröristlerin kıyafetindeki ufak bir detaydan yola çıkılarak soruşturmanın derinleştirildiğini söyledi.
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenleyen ve DEAŞ üyesi oldukları düşünülen 2 teröristin emniyetteki fotoğrafları ortaya çıktı.
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın yeni detaylarını canlı yayında anlattı. Almaçayır, "Saldırganların tanınmamak için saç ve sakla tıraşı yaptıkları tespit edildi. Olayda kullandıkları Polonya plakalı aracı Beylikdüzü'nde bırakıp kaçmışlar." dedi.
İşte Almaçayır'ın anlattıklarından öne çıkanlar
Güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Saldırganların tanınmamak için saç ve sakla tıraşı yaptıkları tespit edildi. Olayda kullandıkları Polonya plakalı aracı Beylikdüzü'nde bırakıp kaçmışlar. Oradan bir minibüsle Başakşehir'e gittikleri ortaya çıktı. Tüm bunları takip edilmeyi engellemek içim yaptılar ancak polisin elinden kurtulamadılar.
Burada en dikkat çekici durum ise tanınmamak için saç ve sakallarını kesmeleri oldu. Yapılan çalışmalarda kesilen saç ve sakallar ile tıraş makinesi de ele geçirildi. Emniyet burada çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Kıyafetteki ufak bir detaydan yola çıkarak bu işler yapıldı.
KIYAFETLER ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne Pazar günü sabah ayini sırasında silahlı saldırı düzenleyen iki saldırganın kaçarken çöp konteynerine attıkları kıyafetleri bulundu.
Sarıyer'de Pazar günü sabah ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan iki saldırgan ve onlara yardım ettiği tespit edilen toplam 51 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silahlara ait parçalar Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu.
SALDIRI SIRASINDA GİYDİKLERİ KAMUFLAJ KIYAFETLERİ ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini Canfes Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerine atarak kaçtıkları tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri söz konusu sokakta yaptıkları araştırmada, çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu. Bulunan kıyafetler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözlük camlarını temizlemenin en basit yöntemi! Çizikler 10 saniyede kayboluyor
- En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ'su yüksek çıkıyor! A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0 kan grubu özellikleri...
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...
- ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- İsmail Kartal bu işi biliyor! 65 gol 14 asist! Fenerbahçeliler düğün bayram edecek
- Güle güle Galatasaray'ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...
- 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? ÖSYM sınav takvimi...
- 1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu
- Suudi Arabistan-Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?