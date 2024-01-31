Santa Maria Kilisesi’ne saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler | Teröristlerin kıyafetinde dikkat çeken detay

Burada en dikkat çekici durum ise tanınmamak için saç ve sakallarını kesmeleri oldu. Yapılan çalışmalarda kesilen saç ve sakallar ile tıraş makinesi de ele geçirildi. Emniyet burada çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Kıyafetteki ufak bir detaydan yola çıkarak bu işler yapıldı.