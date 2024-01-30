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Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme! Ormanlık alanda bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme! Ormanlık alanda bulundu

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı sonrası olayla ilgili soruşturma devam ederken, terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıda kullanılan silahlardan biri Kemerburgaz'da ormanlık alanda bulundu.

Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili saldırganların yol kenarına attığı belirtilen silahların biri bulundu.

Polisin dedektörle yol kenarındaki kuru sıkıdan bozma tabancayı bulduğu anlara ait görüntüler kameraya yansıdı. Polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda arama çalışmalarına devam ediyor.

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından dün, saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı.

300 polisin katıldığı arama çalışmalarında, saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca ve parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çok sayıda polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda dedektörlerle arama çalışmalarına devam ediyor. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafikte kontrollü sağlanıyor.

Yol kenarına atılan silahlardan birinin bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, dedektörle arama yapan polis ekipleri dedektörün sesle tepki vermesi üzerine yol kenarındaki tabancayı buluyor.

Santa Maria Kilisesi saldırısı ve DEAŞ’ın gözde profili
Sarıyer’deki kilisede silahlı saldırı

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