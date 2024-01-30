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Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda yeni gelişme! Teröristlerin kaçtığı araç bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıda yeni gelişme! Teröristlerin kaçtığı araç bulundu

İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında kar maskeli 2 terörist tarafından düzenlenen saldırıda Tuncer Murat Cihan adlı vatandaş hayatını kaybetmişti. Terör saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç, Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olaydan sonra kaçtığı yabancı plakalı otomobilin bulunmasına yönelik çalışma yapan ekipler, saha ve güvenlik kamerası kayıtları incelemelerine devam etti.

TERÖRİSTLERİN KAÇTIĞI ARAÇ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, olayda kullanılan otomobili Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin otomobildeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

NEDEN POLONYA PLAKALI ARAÇ KULLANILDI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların Polonya plakalı araç kullanmasının tesadüf olup olmadığı yönündeki soru hakkında, "Araç 2022 tarihinde Avrupa'dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı" bilgisini aktardı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Teröristlerin saldırısında kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan isimli bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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