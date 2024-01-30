Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıda yeni gelişme! Teröristlerin kaçtığı araç bulundu

NEDEN POLONYA PLAKALI ARAÇ KULLANILDI?



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların Polonya plakalı araç kullanmasının tesadüf olup olmadığı yönündeki soru hakkında, "Araç 2022 tarihinde Avrupa'dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı" bilgisini aktardı.