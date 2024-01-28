28 Ocak 2024, Pazar
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Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı kamerada
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor. Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor.