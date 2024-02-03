CHP'de dinmeyen Çankaya krizi! İstanbul'da DEM bekleniyor! Kadıköy'de de kaos var...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme krizi çözülmek yerine daha da derinleşirken Çankaya, Kadıköy, Adalar gibi kritik yerlerde adaylar hala belirlenebilmiş değil. Çankaya'da CHP tamamen bölünürken İstanbul için isim DEM'in kararı bekleniyor. Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı gündemdeyken bu durumun yaşanmaması için CHP'nin vereceği taviz merak konusu oldu. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimler öncesi yapılması planlanan projeler üzerine çalışma yapılması gerekirken, bu süreçte partide büyük bir iç hesaplaşma ve kaos hakim.
"LİSTEYİ BİZZAT ÇALIŞTIM"
Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel kendisini ispatlamaya çalışırken İzmir'de Cemil Tugay'ı aday gösterdi. Bu kararla İmamoğlu'na mesaj veren Özel yaptığı açıklamada da "Listeyi bizzat ben çalıştım" ifadeleriyle "Genel başkan benim" dedi.
İZMİR SONRASI SIRA ÇANKAYA KRİZİNDE
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler CHP'nin bir türlü belirleyemediği Çankaya adayına çevrildi.
İzmir'de istediğini alamayan İmamoğlu Çankaya ile intikamını almak isterken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olmasını istedi. Alternatif olarak İzmir'de aday gösterilemeyen Buğra Gökçe'yi de öne süren İmamoğlu parti içinde söz geçirme derdinde. Özgür Özel ise kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday yaparak İmamoğlu'na karşı 2-0 öne geçmeye çalışıyor.
ÇANKAYA ADAYI YİNE AÇIKLANMADI
CHP'de Çankaya krizi iyice belirginleşirken adayın dün yapılan toplantıda açıklanması bekleniyordu. Ancak Özel ile İmamoğlu arasındaki güç savaşları nedeniyle aday bir türlü duyurulamadı.
İSTANBUL'DA DA KRİZ VAR
CHP'nin aday belirlemekte kriz yaşadığı yerlerden biri de İstanbul'un Kadıköy ilçesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tülin Hadi'yi Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak atamak istemesi CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda kriz çıkardı. İddiaya göre Tülin Hadi'nin aday olarak belirlenmesi durumunda ilçe yönetimi istifa etmeyi düşünüyor.
DEM AYARLI BEKLEME
CHP İstanbul için umudunu PKK'nın siyasi ayağı DEM'den gelecek desteğe bağlamış durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da ortaklık yaptığı HDP/DEM'in terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday yapacağı konuşuluyor. CHP-DEM arasında yürütülen pazarlıklar kapsamında İstanbul'da CHP'den istenen Adalar ve Esenyurt ilçeleri ise DEM'den gelecek habere göre bekletiliyor.
A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu CHP'de yaşanan aday krizine ilişkin detayları paylaştı.
DÜĞÜM YİNE ÇÖZÜLEMEDİ
CHP'de yapılan Parti Meclisi toplantısında Adalar, Çankaya, Esenyurt, Kadıköy gibi yerlerde düğüm yine çözülemedi. Bilmece kaldığı yerden devam ediyor. DEM Parti ile bir ittifak konusu hala netlik kazanmadı.
Özgür Özel Çankaya'da avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor ama tepkiler var. Eski İBB Sekreteri Yardımcısı Buğra Gökçe olabileceği konuşuluyor.
DEM KARARI BEKLENİYOR
Ankara'da Mesut Özarslan Keçiören adayı oldu. Altındağ Ramazan Değerli, Çamlıdere Mehmet Cengiz aday gösterildi. Bu isimler İYİ Parti'li olan isimler.
İstanbul Kadıköy, Avcılar, Bakırköy ve Sarıyer adayları önümüzdeki haftaya bırakıldı. Bazı ilçelerde DEM'in kararı bekleniyor. CHP'nin önümüzdeki hafta tüm adaylarını belirlemesi bekleniyor. Merakla beklenen düğüm halen çözülebilmiş değil.
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