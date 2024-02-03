CHP’de dinmeyen Çankaya krizi! İstanbul’da DEM bekleniyor! Kadıköy’de de kaos var...

İZMİR SONRASI SIRA ÇANKAYA KRİZİNDE

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler CHP'nin bir türlü belirleyemediği Çankaya adayına çevrildi.

İzmir'de istediğini alamayan İmamoğlu Çankaya ile intikamını almak isterken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olmasını istedi. Alternatif olarak İzmir'de aday gösterilemeyen Buğra Gökçe'yi de öne süren İmamoğlu parti içinde söz geçirme derdinde. Özgür Özel ise kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday yaparak İmamoğlu'na karşı 2-0 öne geçmeye çalışıyor.