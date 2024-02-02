Kilise saldırısında yeni detay! 8 gün önce gelmişler! Kayseri’de kritik buluşma...

Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen ve Cihan Tuncer isimli bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

TERÖRİSTLER KEŞİF YAPTI

Olayı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu Amirjon K. (24) ve Rusya uyruklu David T. (37) iki katil zanlısını 10 saatte yakalayan ve toplamda 60 kişiyi gözaltına alan İstanbul Emniyeti, teröristlerin yaptıkları keşifleri de deşifre etti.