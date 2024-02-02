Kilise saldırısında yeni detay! 8 gün önce gelmişler! Kayseri'de kritik buluşma...
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ üyesi teröristler yakalandı. Terör örgütü DEAŞ üyelerinin ilk keşfi saldırıdan sekiz gün önce, ikinci keşfi de 21.01.2024 tarihinde gün içerisinde ve akşam saatlerinde yaptıkları belirlendi. İşte detaylar...
Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen ve Cihan Tuncer isimli bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
TERÖRİSTLER KEŞİF YAPTI
Olayı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu Amirjon K. (24) ve Rusya uyruklu David T. (37) iki katil zanlısını 10 saatte yakalayan ve toplamda 60 kişiyi gözaltına alan İstanbul Emniyeti, teröristlerin yaptıkları keşifleri de deşifre etti.
ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER
İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terör örgütü DEAŞ üyeleri ilk keşfi saldırıdan sekiz gün önce; 20.01.2024 tarihinde; ikinci keşfi ise 21.01.2024 tarihinde gün içerisinde ve akşam saatlerinde yaptı. İki teröristin, keşifte olayı gerçekleştirmeye gittikleri Polonya plakalı aracı değil, başka bir aracı kullandıkları tespit edildi.
KAYSERİ'DE TOPLANDILAR
Amirjon K. ve Rusya uyruklu David T. isimli teröristlerin de aralarında olduğu toplam yedi teröristin, 4-5 Ocak tarihlerinde Kayseri Koca Sinan İlçesi Yeni Doğan Mahallesi Magosa Sokak üzerinde bulunan bir adrese iki otomobille gittikleri belirlendi.
Teröristlerin saldırı öncesinde söz konusu adreste toplandıklarının ve örgütsel toplantı yaptıklarının değerlendirildiği iddia ediliyor.
ÇEÇENİSTAN UYRUKLU, KOD ADI İLYAS…
Soruşturmada önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Son operasyonda gözaltına alınan Çeçenistan uyruklu Edelkhan I.'nın, 28 Haziran 2016 tarihinde yine terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında söz konusu terör saldırısıyla iltisaklı olduğu gerekçesiyle Başakşehir İlçesi Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir adreste gözaltına alındığı ve tutuklandığı tespit edildi.
"İlyas" kod adını kullanan Edelkhan I.'nın ardından sınır dışı edildiği belirlendi.
HAMZABEYLİ KAPISINDAN GİRİŞ YAPTILAR
İki teröristin olay yerine gittikleri Polonya plakalı aracın Abdullo B. tarafından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı'ndan ülkemize sokulduğu saptandı.
Abdullo B., iddialara ve tespitlere göre aracı getirdikten iki gün sonra; 29 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gitti. Araç ise saldırıya kadar hiç kullanılmadı.
Saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin olaydan sonra gittikleri Beylikdüzü'nde aracı terk ettikten sonra başka bir araca bindikleri de o aracın sürücüsünün de gözaltına alındığı ortaya çıktı.
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