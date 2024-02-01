Santa Maria Kilisesi saldırısında flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.
Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler önce sağlık kontrolüne götürüldü. 26 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.
Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 şüpheli gözaltına alındı.
34 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. 26 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.
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