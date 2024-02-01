Santa Maria Kilisesi saldırısında flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler

Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler önce sağlık kontrolüne götürüldü. 26 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.