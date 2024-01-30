AK Parti’nin seçim beyannamesi ne ifade ediyor? Son anketler ne diyor?

DEM VE CHP KAVGASI

CHP'nin gösterdiği aday seçimlerin dengeli gitmesini sağlar. Çünkü orada DEM bir kenara atılmış duruyor. Tunç Soyer'in aday yapılaması demek DEM'in ilçelerde ve büyükşehirdeki durumunu tamamen etkileyecek. DEM; İstanbul'da Antalya'da ve birçok bölgede kendi adaylarını çıkartma eğiliminde görünebilir. Bununla ilgili karar aldığı da söyleniyor. DEM'i bir kenara atarak seçimleri alma şansı çok zayıf. İstanbul'da 14 Mayıs'ta CHP'nin almış olduğu oy oranı yüzde 28,5 civarında DEM'in almış olduğu oy yüzde 8,5 civarında. TİP'in almış olduğu oy yüzde 4 civarında DEM ve TİP'in İzmir'de ciddi bir karşılığı var. Yüzde 12 ve 13 civarında oy kitleleri var. Bu oyu CHP hizmet anlayışıyla sağlayamaz. Hizmet noktasında CHP İzmir'de zaten ön plana çıkamıyor.