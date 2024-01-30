AK Parti’nin seçim beyannamesi ne ifade ediyor? Son anketler ne diyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılan programda 8 başlıktan oluşan seçim beyannamesini açıkladı. Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslenerek, "31 Mart'ta kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve iş yerine gireceğiz, kararsızları ikna edeceğiz" ifadelerini kullandı. Seçim beyannamesini A Haber’de değerlendiren BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman son yaptıkları araştırmayı canlı yayında açıkladı. İşte tüm detaylar…
AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılan programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 başlıktan oluşan seçim beyannamesini kamuoyu ile tek tek paylaştı. "Türkiye'ye karşı sinsi niyetleri boşa çıkaracağız" diyen Başkan Erdoğan, partililere seslenerek, "31 Mart'ta kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve iş yerine gireceğiz, kararsızları ikna edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"BURADAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ"
Yerel yönetimlerdeki öncelikleri de sıralayan Başkan Erdoğan, "Afetlere dayanıklı sağlam yerleşim yerleri kuracağız. Tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı, sosyal belediyeciliği geliştireceğiz" dedi. Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "Hırsı boyunu aşanlar heveslenmesin, size AK Parti'den-Cumhur İttifakı'ndan ekmek çıkmaz." sözlerine yer verdi. Seçim beyannamesini A Haber'de değerlendiren BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman son yaptıkları araştırmayı canlı yayında açıkladı. İşte tüm detaylar…
TÜM ANA DAMARLARA İNMİŞ MANİFESTO
BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman: Seçim manifestosu gibi oldu ve çok doluydu. Hem sosyal belediyecilik hem dirençli şehirler hem gönül belediyeciliği hem de kültürel varlıkların koruması noktasında dijital şehirleşme de işin içinde var. Bu kapsama bakılınca tüm ana damarların hepsine inmiş bir manifesto gibi gördüm.
GERÇEK BELEDİYECiLİK VURGUSU
Buruda "Gerçek Belediyecilik" sloganı da çok önemli. Özellikle burada CHP'nin elinde olan büyükşehirlere de atıf var. 2019 süreci seçimlerin daha çok ideolojik gittiği bir seçim süreci oldu. Ancak 28 Mayıs seçimlerinden sonra Millet İttifakı dağıldı. İYİ Parti'nin hür ve müstakil girmesi, DEM'in kendi adaylarını çıkarma planının doğması var. Şu anda CHP'deki belediyelerden hizmet alma noktasında sıkıntılar var. İnsanların gerçek anlamda hizmet almadığının manifestosu paylaşıldı aslında.
YÜZDE 20'Lİ BİR DEĞİŞİM
2019 yılında yerel seçimlerin değil ideolojik fikirlerin ön planda olduğu bir seçim oldu. Vatandaşlar özellikle dikey büyümenin olduğu büyükşehirlerdeki sorunlardan kaynaklı artık hizmetin Cumhur İttifakı tarafından geleceğini düşünüyor. Bunu İzmir'de yaptığımız araştırmalarda dahi görüyoruz. İzmir CHP'nin kalesi olarak görünüyor. Ancak orada yaptığımız çalışmalarda İzmir halkının CHP'ye oy verenlerin yüzde 20'si AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na oy verme eğiliminde olduğunu söylüyor. Bu beyanname bunun göstergesi olacak.
DEM VE CHP KAVGASI
CHP'nin gösterdiği aday seçimlerin dengeli gitmesini sağlar. Çünkü orada DEM bir kenara atılmış duruyor. Tunç Soyer'in aday yapılaması demek DEM'in ilçelerde ve büyükşehirdeki durumunu tamamen etkileyecek. DEM; İstanbul'da Antalya'da ve birçok bölgede kendi adaylarını çıkartma eğiliminde görünebilir. Bununla ilgili karar aldığı da söyleniyor. DEM'i bir kenara atarak seçimleri alma şansı çok zayıf. İstanbul'da 14 Mayıs'ta CHP'nin almış olduğu oy oranı yüzde 28,5 civarında DEM'in almış olduğu oy yüzde 8,5 civarında. TİP'in almış olduğu oy yüzde 4 civarında DEM ve TİP'in İzmir'de ciddi bir karşılığı var. Yüzde 12 ve 13 civarında oy kitleleri var. Bu oyu CHP hizmet anlayışıyla sağlayamaz. Hizmet noktasında CHP İzmir'de zaten ön plana çıkamıyor.
CHP VE OY ORANLARI
GENAR Başkanı İhsan Aktaş: İYİ Parti'nin yokluğu DEM'i perdelemeyecek. Çıkarılacak adaylar ve alınacak oylar yüzde 4 ve 5 civarında olacak. Zaten seçimler 1-2 puan ile kazanılıyor. Biz CHP'de Kurultay'dan hemen sonra bir araştırma yaptık. Oylar yüzde 24'ten 25'e çıktı. Ancak 2 ay sonra tekrar yüzde 24'lere düştü. Veriler üzerinde okuma yapıldığı zaman CHP'de liderlik üzerinden kafa karışıklığı devam ediyor. Bir Özgür Özel var bir de hakiki başkan Ekrem İmamoğlu var bunun yanından bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti üzerindeki etkisi var. CHP'de adaylar hizmete göre değil kimin adamına göre seçiliyor.
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