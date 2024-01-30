CHP’li Tunç Soyer aday gösterilmeyince ateş püskürdü! Özel yönetimini yerden yere vurdu: Siyasi nezaketsizlik ve cezalandırma...

NEZAKETSİZLİK, SAYGISIZLIK, SİYASİ CEZALANDIRMA...

Sevgili İzmirliler, Önce Seferihisar'da sonra da İzmir'de canla başla çalıştım, bu süre içinde Türkiye'ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattım. Cumhuriyet Halk Partililerin gurur duyacakları, saygıyla anılacak, temiz ve başarılı işler yapmaya gayret ettim. Koltuk sevdası değil, sadece memleket sevdası taşıdım. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden hiç ayrılmadım. Çok şükür başım dik, alnım açık ve vicdanım rahat.

"5 DAKİKA KALA ÖĞRENDİM"

35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda, yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum.