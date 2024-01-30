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Haberler Galeri İşte AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi! 85 milyonu ilgilendiriyor: Gençlerden yaşlılara, aileden engelliye...

İşte AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi! 85 milyonu ilgilendiriyor: Gençlerden yaşlılara, aileden engelliye...

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma devam ederken; AK Parti aday açıklamalarının ardından şimdi de "Yerel Seçim Beyannamesi"ni kamuoyu ile paylaştı. "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" girişiyle başlayan beyanname; 8 ayrı bölümden oluştu. Beyanname "Gerçek Belediyecilik" ana başlığı ile son buldu. AK Parti beyanname ile sosyal belediyecilik kapsamında aile ve kadınlardan gençlere, yaşlılardan engellilere varana kadar birçok vaatte bulundu.

Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 13:00
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İşte AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi! 85 milyonu ilgilendiriyor: Gençlerden yaşlılara, aileden engelliye...

AK Parti, Türkiye'deki 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Parti, kısa süre önce aday listelerini açıkladıktan sonra, şimdi de geniş kapsamlı bir "Yerel Seçim Beyannamesi"ni kamuoyu ile paylaşarak seçim kampanyasını bir adım daha ileriye taşıdı. "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" başlığı ile dikkat çeken bu beyanname, toplumun farklı kesimlerine yönelik vaatlerle dolu 8 ayrı bölümden oluşuyor.

Beyanname, "Gerçek Belediyecilik" ana başlığı altında son buluyor. Bu kapsamlı belge, AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışını yansıtıyor ve aileden kadınlara, gençlerden yaşlılara, engellilere kadar toplumun her kesimine hitap eden çeşitli vaatler içeriyor. Parti, bu beyannameyle yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışını daha da geliştirmeyi ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Özellikle sosyal politikalar, kentsel gelişim, altyapı iyileştirmeleri ve toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik destekler bu beyannameyle vurgulanıyor.

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, Türkiye'nin şehirlerinin geleceğine yönelik vizyonunu ortaya koyarken, aynı zamanda gerçekleştirilmesi planlanan projelerle yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını amaçlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi! 85 milyonu ilgilendiriyor: Gençlerden yaşlılara, aileden engelliye...

İŞTE AK PARTİ'NİN YEREL SEÇİM BEYANNAMESİ

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İşte AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi! 85 milyonu ilgilendiriyor: Gençlerden yaşlılara, aileden engelliye...
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İşte AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi! 85 milyonu ilgilendiriyor: Gençlerden yaşlılara, aileden engelliye...
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İşte AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi! 85 milyonu ilgilendiriyor: Gençlerden yaşlılara, aileden engelliye...