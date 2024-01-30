30 Ocak 2024, Salı
İşte AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi! 85 milyonu ilgilendiriyor: Gençlerden yaşlılara, aileden engelliye...
Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma devam ederken; AK Parti aday açıklamalarının ardından şimdi de "Yerel Seçim Beyannamesi"ni kamuoyu ile paylaştı. "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" girişiyle başlayan beyanname; 8 ayrı bölümden oluştu. Beyanname "Gerçek Belediyecilik" ana başlığı ile son buldu. AK Parti beyanname ile sosyal belediyecilik kapsamında aile ve kadınlardan gençlere, yaşlılardan engellilere varana kadar birçok vaatte bulundu.
Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 13:00
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