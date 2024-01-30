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Son dakika | Sibergöz-21 operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Son dakika | Sibergöz-21 operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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