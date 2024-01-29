AK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım: Gerçek belediyecilik ve kentsel dönüşüm
AK Parti'de seçim beyannamesi, 30 Ocak Salı günü Ankara'da AK Parti'nin yeni ek binasında açıklanacak. "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamede, "kentsel dönüşüm" vurgusu ön planda olacak.
AK Parti, Türkiye Yüzyılı için Gerçek Belediyecilik ismi ile hazırladığı seçim beyannamesinde gerçek belediyeciliği anlatacak.
Bu kapsamda manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte şunlar vurgulanacak: "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever."
DİRENÇLİ ŞEHİRLER
Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı, sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek.
Kentsel Risk Kalkanı Modeli hayata geçirilecek. Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskler engellenecek. Kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.
ÇEVREYE DUYARLI BELEDİYECİLİK
Toplu taşıma araçlarının çevre dostu / elektrikli olması sağlanacak. "Yürünebilir şehir tasarımları" öne çıkacak. Depolamaya giden atık miktarı 2053'te sıfırlanacak.
Bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak. Şehir bostanları kurulacak, yörenin iklimine ve toprak yapısına uygun ürünler yetiştirilecek.
Millet bahçeleri 2028'de 100 milyon metrekareye ulaşacak (OECD alan ortalaması 17m2 üzerine çıkacak). Yüzde 55 olan yenilenebilir enerji 2053'te yüzde 69'a ulaştırılacak.
Seçim Beyannamesinin başlıkları şu şekilde:
Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
Dirençli şehirler
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