AK Parti’nin seçim beyannamesi için geri sayım: Gerçek belediyecilik ve kentsel dönüşüm

Bu kapsamda manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte şunlar vurgulanacak: "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever."