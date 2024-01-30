AK Parti’nin seçim beyannamesi! Vatandaşları ne bekliyor? Uzmanlar A Haber’de yorumladı
AK Parti'de adaylarının açıklanmasının ardından gözler yerel seçim beyannamesine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kamuoyu ile paylaşacağı beyannamede, "gerçek belediyecilik" vurgusu yapılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan isimler değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim beyannamesini genel merkez yerleşkesindeki yeni konferans salonunda bugün açıklayacak. AK Parti'nin beyannamesi, "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" temasıyla hazırlandı. 8 başlıktan oluşan beyanname, 200 sayfadan oluşuyor. Beyannamede, partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor, dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.
ESER BELEDİYECİLİĞİ
"Sosyal belediyecilik" ve "kültür üreten şehirler" gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede, hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor. Beyannamede, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de yer verilecek. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar detaylı bir şekilde anlatılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan isimler değerlendirdi.
BAŞARININ HİKAYESİ VE 94 YILI
AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı: Çok doğru bir sloganlar var. "Gerçek Belediyecilik" sloganıyla seçmenin karşısına çıkıyoruz. Siyasette iddianız hizmet ise bir hikayenizin olması lazım. AK Parti'nin hikayesi de yerel de başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 94 yılında seçimim kazanıp İBB Başkanı olmasıyla ortaya koyduğu hizmetler ve şehrin dağ gibi sorunlarını kısa sürede çözmesi hikayenin başlangıcıdır. AK Parti'nin temellerinin atılımında ve hikayesinin başlangıcında yereldeki yaptığı hizmetler yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu her fırsatta söylüyor ve hizmetler de bunu ispat ediyor. Bu başarı 31 Mart 2024 yılındaki seçimlerde de devam edecek.
ÖNCE HİZMET SONRA SİYASET
Biz iddiamızı ortaya koymak adına "Gerçek Belediyecilik" diyoruz. Burada bir siyaset yok. Belediyenin işi hizmettir. Musluktan akan sudan başlayarak ısınmadan sokağa adım atılan andan itibaren bu iş başlar. Ulaşım ve altyapıyla bu işler yürür. İnsanını hizmet aldığı akla gelen bütün konular yerel yönetimleri ilgilendirir. Yerel yönetimde de bir siyaset vardır ama burada öncelik hizmettir. CHP ve DEM'in zaten hizmet ile ilgisi yok. Bunlar algı üzerinden iş yapmadan siyasetle yürütülen bir alan olarak kullanıyorlar. Bizim iddiamız önce hizmet sonra siyaset olmuştur. Sloganımız yerinde ve gerçek bir çalışmadır.
"NE SÖZ VERDİKYESEK YERİNE GETİRDİK"
AK Parti Milletvekili Hasan Turan: AK Parti milletin bağrında çıkmış milletin bizzat kurduğu rota ve istikametini çizdiği bir siyasi hareket olarak bugüne kadar hiçbir seçime beyanname açıklamadan girmedik. Millet ne söz verdiysek bunu yerine getirdik. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermedik ve verdiğimiz sözü de yerine getirdik. O yüzden her beyanname kendimizi bağlayan bir şeydir. Başkaları gibi "traktör vereceğiz" deyip sonra da "Biz onu etkili olsun" diye söyledik diyerek kılıf bulma durumunda kalmadık. Ortaya koyduğumuz eserler dünya çapında literatüre girecek sıralamada yerini almış eserler oldu. Köprüler, tüneller bir çoğu…Biz bu millete büyük eserler kazandırdık ve hizmet ettik. 94 yılında Cumhurbaşkanımız Erdoğan İstanbul'u kazandığında en temel ihtiyaçlar bile giderilmiyordu. Şehrin çöpleri bile toplanamıyordu. Suları akmıyordu şehir kokuyordu. Çok kısa zamanda düzene soktu. Bugün geldiğimiz zaman diliminde zamanın ruhunu en iyi okuyan siyasi hareket olarak şehirlerin neye ihtiyacı olduğunu takip ediyoruz. Bizler şehirlerimize uygun stratejiler geliştirdik.
YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK
AK Parti Milletvekili Abdulkadir Emin Önen: AK Parti belediyeciliği bir ekol ve okul oldu. AK Parti hizmetleri ile tanışmak demek aslında AK Parti Belediyeciliği ile tanışmak demektir. Muhalefetin özellikle büyükşehirler "yapıyormuş" gibi "varmış" gibi davrandığını görüyoruz. Sosyal medyaya 3 tane fotoğraf koyan kendini hizmet yapmış gösteriyor. Literatüre algı belediyeciliği diye bir şey getirdiler. Gerçekten bir şeyler varmış gibi yapıyorlar. İstanbul ve İzmir'e bakıldığı zaman yarı zamanlı belediyecilik yapılıyor. Başkanların belediyeye geldikleri yok. İBB Başkanı İstanbul adaylığını Trabzon'da yürüttü. Neresini düzeltelim bu işin. Attığımız yer elimizde kalıyor.
MIŞ GİBİ MUŞ GİBİ DEĞİL...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 94 yılında başlayan bir süreç var. AK Parti iktidarı ile yürüyen bir belediyecilik anlayışı var. Biz yerel yönetimi güçlendirdik, yerinden yönetimi güçlendirdik. Sosyal belediyeciliği getirdik ve buna AK Parti vizyonunu ekledik. Hükümetin yaptığı icraatlarla uyumlu bir belediyecilik anlayışı geliştirdik. AK Parti'nin hizmet anlayışı ile tanışan şehirlerimiz diğer şehirlere göre daha ön plana çıktı. Biz de "mış" gibi "muş" gibi değil gerçek belediyecilik var. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışı İstanbul'a yetmez.
8 KRİTİK BAŞLIK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi: Beyannamemiz ve yaklaşan yerel seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Milletimiz demokratik hakkını kullanacak ve iradesini ortaya koyacak. Hizmetkarlarını seçecek. AK Parti yönetimi vizyonumuz millete hakim olmak değil yönetici olmak değil millete hizmetkar olmak. 94'ten itibaren bu millete hizmetkar olmayı Allah'ın lütfu olarak gören bir anlayışımız var. Vizyonumuzun temelinde bu var. Yerel yönetimlerde halkın iradesiyle hizmetkarlarını seçmesi ve bundan sonra da denetim ile şeffaflık var. Halkın belediyeyi yönetmesi ve diğer unsurlar burada önce geliyor. Çalışmalarımızda biz bunları 8 ana başlık altında sıraladık.
İŞLERİ SADECE ÇÖPLERİ TOPLAMAK DEĞİL
"Dirençli Şehirler" diyoruz biz burada sadece deprem olarak değil tüm her şeye karşı dirençli şehirler istiyoruz. Biz 6 Şubat'ta çok büyük bir afet geçirdik. Bu afetlerden dersler çıkararak şehirleri dirençli hale getirmek istiyoruz. Bunları sadece merkezi hükümet değil yerel yönetimler ile halk ile beraber bu işleri yapmamız gerekiyor. Şehirlerimizi altyapıyla üst yapıyla her anlamda Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak istiyoruz. Toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri oluşturmak. Belediyelerin işi sadece çöpleri toplamak, atıkları halletmek ya da otobüsleri işletmek değil. Şehrin ekonomisinin de yönetilmesi gerekir.
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