AK Parti’nin seçim beyannamesi! Vatandaşları ne bekliyor? Uzmanlar A Haber’de yorumladı

"NE SÖZ VERDİKYESEK YERİNE GETİRDİK"

AK Parti Milletvekili Hasan Turan: AK Parti milletin bağrında çıkmış milletin bizzat kurduğu rota ve istikametini çizdiği bir siyasi hareket olarak bugüne kadar hiçbir seçime beyanname açıklamadan girmedik. Millet ne söz verdiysek bunu yerine getirdik. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermedik ve verdiğimiz sözü de yerine getirdik. O yüzden her beyanname kendimizi bağlayan bir şeydir. Başkaları gibi "traktör vereceğiz" deyip sonra da "Biz onu etkili olsun" diye söyledik diyerek kılıf bulma durumunda kalmadık. Ortaya koyduğumuz eserler dünya çapında literatüre girecek sıralamada yerini almış eserler oldu. Köprüler, tüneller bir çoğu…Biz bu millete büyük eserler kazandırdık ve hizmet ettik. 94 yılında Cumhurbaşkanımız Erdoğan İstanbul'u kazandığında en temel ihtiyaçlar bile giderilmiyordu. Şehrin çöpleri bile toplanamıyordu. Suları akmıyordu şehir kokuyordu. Çok kısa zamanda düzene soktu. Bugün geldiğimiz zaman diliminde zamanın ruhunu en iyi okuyan siyasi hareket olarak şehirlerin neye ihtiyacı olduğunu takip ediyoruz. Bizler şehirlerimize uygun stratejiler geliştirdik.