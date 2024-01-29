Ak Parti Seçim Beyannamesi ne zaman açıklanacak? Kentsel dönüşüm, refah düzeyi yüksek şehirler...

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte siyasi partiler, seçmenlere yönelik vaatlerini ve projelerini detaylı bir şekilde açıklamaya başladılar. Bu kapsamda, dikkatler özellikle AK Parti'nin seçim beyannamesine çevrildi. Peki Ak Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?