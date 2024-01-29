Ak Parti Seçim Beyannamesi ne zaman açıklanacak? Kentsel dönüşüm, refah düzeyi yüksek şehirler...
30 Ocak Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte, AK Parti tarafından seçim beyannamesi tanıtılacak. Yeni ek binada düzenlenecek olan bu önemli açıklama, "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" başlığı altında hazırlanan beyannamenin detaylarını içerecek. AK Parti seçim beyannamesinin içeriği araştırılmaya başlandı. Peki Ak Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İçeriğinde neler var?
Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte siyasi partiler, seçmenlere yönelik vaatlerini ve projelerini detaylı bir şekilde açıklamaya başladılar. Bu kapsamda, dikkatler özellikle AK Parti'nin seçim beyannamesine çevrildi. Peki Ak Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim beyannamesini genel merkez yerleşkesindeki yeni konferans salonunda yarın (30 Ocak Salı) kamuoyuyla paylaşacak.
AK Parti, Türkiye Yüzyılı için Gerçek Belediyecilik ismi ile hazırladığı seçim beyannamesinde gerçek belediyeciliği anlatacak.
Bu kapsamda manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte şunlar vurgulanacak: "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever."
📌DİRENÇLİ ŞEHİRLER
Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı, sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek.
Kentsel Risk Kalkanı Modeli hayata geçirilecek. Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskler engellenecek. Kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.
📌ÇEVREYE DUYARLI BELEDİYECİLİK
Toplu taşıma araçlarının çevre dostu / elektrikli olması sağlanacak. "Yürünebilir şehir tasarımları" öne çıkacak. Depolamaya giden atık miktarı 2053'te sıfırlanacak.
Bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak. Şehir bostanları kurulacak, yörenin iklimine ve toprak yapısına uygun ürünler yetiştirilecek.
Millet bahçeleri 2028'de 100 milyon metrekareye ulaşacak (OECD alan ortalaması 17m2 üzerine çıkacak). Yüzde 55 olan yenilenebilir enerji 2053'te yüzde 69'a ulaştırılacak.
📌AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ 2024 KONU BAŞLIKLARI
Seçim Beyannamesinin başlıkları şu şekilde:
📍Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
📍Dirençli şehirler
📍Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre
📍Toplumsal Refah öncelili Şehir Ekonomileri
📍Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik
📍Kültür Üreten Şehirler
📍Hizmet ve Eser Belediyeciliği
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