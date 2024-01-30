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AK Parti’nin seçim beyannamesi ne ifade ediyor? Son anketler ne diyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 14:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılan programda 8 başlıktan oluşan seçim beyannamesini açıkladı. Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslenerek, "31 Mart'ta kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve iş yerine gireceğiz, kararsızları ikna edeceğiz" ifadelerini kullandı. Seçim beyannamesini A Haber’de değerlendiren BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman son yaptıkları araştırmayı canlı yayında açıkladı. İşte tüm detaylar…
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