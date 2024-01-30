30 Ocak 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti’nin seçim beyannamesi ne ifade ediyor? Son anketler ne diyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılan programda 8 başlıktan oluşan seçim beyannamesini açıkladı. Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslenerek, "31 Mart'ta kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve iş yerine gireceğiz, kararsızları ikna edeceğiz" ifadelerini kullandı. Seçim beyannamesini A Haber’de değerlendiren BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman son yaptıkları araştırmayı canlı yayında açıkladı. İşte tüm detaylar…