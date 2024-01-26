İsrail polisi A Haber kameramanına vurdu! Namaz kılan engelliye gözaltı

A HABER KAMERAMANINA VURDULAR

İsrail polis bu rezilliği her seferinde yapıyor. Burada haftalardır aynı manzara var. Müslümanların üzerine biber gazı yağıyor. Burada insanların tek istekleri namaz kılmak. Ortada hiçbir sebep yokken bunu yapıyorlar. Karşılarında silahlı insanlar varmış gibi hareket ediyorlar. Polisler burada bizim görüntü almamızı engellemek için çaba gösteriyor. Burada bize sürekli bağırıyorlar, itiyorlar. Sanki bu rezilliği biz yapıyormuşuz gibi hareket ediyorlar.

-Ne yapıyorsun! Kime vuruyorsun… Eve burada İsrail polisi kameraman arkadaşıma vurdu. Bunların hepsi ruh hastası. Bunların hepsi dengesiz. Bunlar da ne vicdan var ne insanlık var. İnsanlar burada namaz kılmak isterken biz olayları görüntülerken kameraman arkadaşıma saldırdı.