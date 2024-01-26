İsrail polisi A Haber kameramanına vurdu! Namaz kılan engelliye gözaltı
Gazze’de katliamının 112. gününde Kudüs’te 16. cuma yaşandı. Enkaz altındakilerle beraber 30 binden fazla masum insanı katleden İsrail, Kudüs’te Müslümanlara zulüm etti. Namaz kılmak isteyenlere karşı engeller oluşturdu. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı. Katil İsrail polisi A Haber kameramanına vurdu. Namaz kılan engelli bir Filistinli namazı bozularak gözaltına alındı.
İsrail'in Gazze'de katliamları devam ediyor. Masumlara karşı 112 gündür acımasız bir savaş yürüten İşgalci İsrail Terör Örgütü enkaz altındakilerle birlikte 30 binden fazla insanın canını aldı. Geri kalanlar ise hem soğuğa hem de açlığa karşı mücadele ediyor. Gazze'nin hiçbir köşesinde siviller için güvenli bir yer kalmadı.
KATLİAM VE EZİYET
Gazze katliamının gölgesinde Kudüs'te Mescid-i Aksa'da 16. cuma yaşanıyor. İsrail haftalardır Gazze'yi kan gölüne çevirirken namaz kılmak isteyen Müslümanlara da eziyet ediyor. Mecsid-i Aksa'ya katil askerleri ve polisleri ile etten duvar ören İsrail, Müslümanların içeri girmesine izin vermiyor. İçeri sadece belli bir yaşın üzerindekiler girebiliyor ve ona da katiller sürüsü karar veriyor.
NEFESLERİ KESLİYOR
Ellerinde sadece seccade olan Müslümanların üzerinde gaz bombaları ve ses bombaları atılıyor. TOMA'lar lağım kokan kimyasal sular sıkılıyor ve nefesleri kesiliyor. Katliamın gölgesinde 16. cumada yaşanan eziyeti bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
A HABER CANLI YAYININDA İSRAİL ŞİDDETİ
MEHMET GEÇGEL/Saat 13.00 itibarıyla yaşanalar: Demir barikatlar kuruldu ve gençlerin geçmesine izin verilmedi. Gençler ellerinde seccade ile geldiler ve namaz kılmak istiyorlar ancak İsrail polisi izin vermedi. Geride bıraktığımız haftalarda çok sert müdahaleler yapıldı. Yine burada manzara değişmedi. Cuma namazını kılmak için gelen gençler dışarıda kaldı. İsrail polisin yine müdahaleye başladı. İşgalci İsrail askerleri hedef gözetmeksizin gaz bombası atmaya başladı.
GAZ BOMBASI YAĞDIRDILAR
Burada kimseyi ayırt etmeden gaz bombası atılıyor. Bizim yanı basın mensuplarının oluğu yere de gaz bombaları atılıyor. Ne gazetecileri ne sivilleri ayırt etmeden saldırıyorlar. İsrail askerleri namaz kılmak için gelen gençlerin üzerine anından yürüdüler ve gaz bombaları attılar. Karşılarında düşman varmış gibi hareket ediyorlar. Karşılarında sanki silahlı birileri varmış gibi davranıyorlar. Şu anda İsrail polisi bizim kafamızın üzerine gaz bombası atıyor. Burada gazeteciler ve gençler ile çocuklar var sadece. Bizde gazdan etkilendi ve nefesimiz kesildi.
A HABER KAMERAMANINA VURDULAR
İsrail polis bu rezilliği her seferinde yapıyor. Burada haftalardır aynı manzara var. Müslümanların üzerine biber gazı yağıyor. Burada insanların tek istekleri namaz kılmak. Ortada hiçbir sebep yokken bunu yapıyorlar. Karşılarında silahlı insanlar varmış gibi hareket ediyorlar. Polisler burada bizim görüntü almamızı engellemek için çaba gösteriyor. Burada bize sürekli bağırıyorlar, itiyorlar. Sanki bu rezilliği biz yapıyormuşuz gibi hareket ediyorlar.
-Ne yapıyorsun! Kime vuruyorsun… Eve burada İsrail polisi kameraman arkadaşıma vurdu. Bunların hepsi ruh hastası. Bunların hepsi dengesiz. Bunlar da ne vicdan var ne insanlık var. İnsanlar burada namaz kılmak isterken biz olayları görüntülerken kameraman arkadaşıma saldırdı.
NAMAZ KILAN ENGELLİYE GÖZALTI
Olay sırasında bölgeye gelen bir engelli Filistin vatandaşı İsrail polisine meydan okudu. Burasının kendi toprakları olduğunu söyledi ve buradan gitmelerini istedi. Haftalardır burada namaz kılamadığını söyleyen engelli vatandaş dünyanın bu zulme sessiz kalmasına isyan etti. İsrail polisinin bölgeden uzaklaşmasından engelli vatandaş namaz kılmaya başladı. Bu sırada orada bulunan bir genç de namaza katıldı. İsrail polisi namaz kılan engelli vatandaşın namazını bozarak kolundan tutarak gözaltına aldı. Bu sırada A haber ekibinden Mehmet Geçgel İsrail polisinin basmaya çalıştığı seccadeyi yerden aldı.
KATİLLER ETTEN DUVAR ÖRDÜ
MEHMET GEÇGEL/Saat 11,30 itibarıyla yaşananlar: İsrail polisi ve askerleri Mescid-i Aksa'nın dört bir tarafını ablukaya almış durumda. Yine kapıda kontroller yapılıyor ve içeri giremeyenler geri dönmek zorunda kalıyor. Bu cumada değişen bir manzara yok. Geride bıraktığımız tüm cumalarda namaz kılmak isteyenlere gaz ve biber bombaları ile saldırılar oldu. TOMA'dan sıkılan kimyasal su ile insanların nefesi kesiliyordu. Bu cuma da yine müdahale olmasını bekliyoruz. İçeri yine Müslümanlar alınmıyor. İçeri yaşı olanlar girebiliyor ama onu da neye göre aldıklarını kimse bilmiyor.
İÇERİ ALMIYORLAR
Yaşlı olanlarda da geri dönenler oluyor. Gençlerin içeri girmesi imkansız. Müslümanlar kendi mahallerinde namaz kılmak istiyorlar ancak İsrail polis buna izin vermiyor. Biber gazı ile saldırlar başlıyor ve elinde sadece seccade olan Müslümanlar eziyete uğruyor. Gazze'de soykırım ve katliam sürüyor, Kudüs'te ise eziyet ve zulüm devam ediyor.
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