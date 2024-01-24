Gazze'de konserve bomba ile soykırım! İsrail, okullara konserveye benzeyen patlayıcı bıraktı

Gazze'de soykırıma imza atan İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu Han Yunus'taki okullara konserveye benzeyen patlayıcı bıraktı. Filistinli çocuklar açlıklarını dindirmek için yiyecek zannederek açtıklarında bu kutular patlıyor.

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