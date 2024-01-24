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Gazze'de konserve bomba ile soykırım! İsrail, okullara konserveye benzeyen patlayıcı bıraktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 09:49
Gazze'de soykırıma imza atan İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu Han Yunus'taki okullara konserveye benzeyen patlayıcı bıraktı. Filistinli çocuklar açlıklarını dindirmek için yiyecek zannederek açtıklarında bu kutular patlıyor.
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