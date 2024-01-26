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Gazze katliamının gölgesinde bugün 16. cuma! İşgalci İsrail namaz kılmaya izin vermiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 12:23
Gazze’de katliamının 112. gününde Kudüs’te 16. cuma yaşanıyor. Enkaz altındakilerle beraber 30 binden fazla masum insanı katleden İsrail, Kudüs’te her Cuma Müslümanlara zulüm ediyor. Namaz kılmak isteyenlere karşı engeller oluşturuyor. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı.
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