Katil İsrail Han Yunus’taki BM binasını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 110 gündür devam ederken, İsrail ordusu saldırılar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Han Yunus kentini hedef almayı sürdürüyor.



KATİL İSRAİL 800 KİŞİNİN BARINDIĞI BİNAYI İKİ TANK MERMİSİ İLE VURDU

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının Han Yunus'taki UNRWA Eğitim Merkezine bu öğleden sonra saldırı düzenlediğini belirterek, 800 kişinin barındığı binanın iki tank mermisi ile vurulduğunu açıkladı.