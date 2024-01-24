Katil İsrail Han Yunus’taki BM binasını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Gazze'de Katil İsrail tarafından çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin binlerce Filistinli katlediliyor. Son olarak İsrail’in Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde içerisinde 800 kişinin barındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait binaya düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı. İsrail ordusu olay yerine ulaşmaya çalışan BM ekiplerini engelledi.
İşgalci katil İsrail, üç ayı aşkın süredir mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor.
Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 110 gündür devam ederken, İsrail ordusu saldırılar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Han Yunus kentini hedef almayı sürdürüyor.
KATİL İSRAİL 800 KİŞİNİN BARINDIĞI BİNAYI İKİ TANK MERMİSİ İLE VURDU
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının Han Yunus'taki UNRWA Eğitim Merkezine bu öğleden sonra saldırı düzenlediğini belirterek, 800 kişinin barındığı binanın iki tank mermisi ile vurulduğunu açıkladı.
9 KİŞİ ÖLDÜ 75 KİŞİ YARALANDI
White, ilk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin de yaralandığını aktararak, olay yerine ulaşmaya çalışan UNRWA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinin İsrail ordusu tarafından engellendiğini ifade etti.
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