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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP lideri Özgür Özel'e bombardıman! Yerel seçim öncesi köprüleri attı

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Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den CHP lideri Özgür Özel’e bombardıman! Yerel seçim öncesi köprüleri attı

Son dakika haberine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Özgür Özel'i adeta bombardımana tutarken yerel seçimlerde de iş birliği yapmayacaklarını duyurdu. İnce, Özel'e "Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de senin yanına gelmez." dedi.

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