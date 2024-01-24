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İşgalci İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında karar verilecek tarih belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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İşgalci İsrail aleyhine açılan soykırım davasında karar verilecek tarih belli oldu

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbirlere ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacak.

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