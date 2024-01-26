26 Ocak 2024, Cuma
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İsrail polisi A Haber kameramanına vurdu! Namaz kılan engelliye gözaltı
Gazze’de katliamının 112. gününde Kudüs’te 16. cuma yaşandı. Enkaz altındakilerle beraber 30 binden fazla masum insanı katleden İsrail, Kudüs’te Müslümanlara zulüm etti. Namaz kılmak isteyenlere karşı engeller oluşturdu. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı. Katil İsrail polisi A Haber kameramanına vurdu. Namaz kılan engelli bir Filistinli namazı bozularak gözaltına alındı.