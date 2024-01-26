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İsrail polisi A Haber kameramanına vurdu! Namaz kılan engelliye gözaltı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 15:16
Gazze’de katliamının 112. gününde Kudüs’te 16. cuma yaşandı. Enkaz altındakilerle beraber 30 binden fazla masum insanı katleden İsrail, Kudüs’te Müslümanlara zulüm etti. Namaz kılmak isteyenlere karşı engeller oluşturdu. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı. Katil İsrail polisi A Haber kameramanına vurdu. Namaz kılan engelli bir Filistinli namazı bozularak gözaltına alındı.
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