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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: ABD'nin F-16 kararını bekliyoruz

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Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar: ABD’nin F-16 kararını bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da resmi gazetede yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz." dedi.

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