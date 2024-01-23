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A Haber Suriye'de! Tel Rıfat sınırında neler yaşanıyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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A Haber Suriye’de! Tel Rıfat sınırında neler yaşanıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali verdiği Tel Rıfat sınırında neler yaşanıyor? Ayrıntıları Suriye’de bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Irak'ın kuzeyinde bulunan üs bölgelerine yönelik olarak son zamanlarda yapılan saldırıların ardından TSK hem Irak'ta hem Suriye'nin kuzeyinde terör inlerini imha etti. Son 2 hafta öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti. Havadan ve karadan harekatlar tüm hızıyla sürüyor.

HAREKAT SİNYALİ

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili ''Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız.'' diyerek yeni harekatın sinyalini verdi. Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat olacak mı? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye'den aktardı.

RASTGELE ATIŞLA KATLİAM

Halil İbrahim Uğur: Bizler şu anda Zeytin Dalı Harekat bölgesindeyiz. Tel Rıfat'a yakın bir noktadayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının kesiştiği noktaya yeni bir operasyon yapılabilir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da geçtiğimiz hafta bununla ilgili mesajlar verdi. Burada mesajlar geniş yankı uyandırdı. Burada PKK'nın evlere ve iş yerlerine vermiş olduğu zararları hala görebiliyoruz. PKK'nın bölgeye rastgele ateş açarak insanları katletmeye çalıştığını görebiliriz.

SALDIRILAR TARİHE KARIŞMALI

Evlerde PKK tarafından yapılan saldırılara ilişkin izleri görmek mümkün. Tel Rıfat oldukça önemli. Gerek Fırat Kalkanı gerek Zeytin Dalı bölgesinde insanlar güvenli şekilde yaşarken Türkiye'de kendi sınır güvenliği sağlamak istiyor. Türkiye bölgede bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermiyor. Sınıra en yakın bölge Tel Rıfat ve buradan TSK'nın kontrol altına aldığı bölgelere saldırılar oluyor. Bunların artık tarihe karışması gerekiyor.

İZLER HALA DURUYOR

Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat için aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlar verdi. Burada Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda var ve insanlar çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Zeytin Dalı harekatından sonra insanlar buraya geri döndü ve yaşamaya başladı. 2017 ve 2018 yılından kalma izleri burada görmek mümkün. PKK ve uzantıları YPG/PYD burayı işgal edip insanları bölgeden atmıştı. PKK burada insanların evlerini karargah olarak kullanmıştı.

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