A Haber Suriye'de! Tel Rıfat sınırında neler yaşanıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali verdiği Tel Rıfat sınırında neler yaşanıyor? Ayrıntıları Suriye’de bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
HAREKAT SİNYALİ
Yeni yılın ilk Kabine toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili ''Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız.'' diyerek yeni harekatın sinyalini verdi. Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat olacak mı? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye'den aktardı.
RASTGELE ATIŞLA KATLİAM
Halil İbrahim Uğur: Bizler şu anda Zeytin Dalı Harekat bölgesindeyiz. Tel Rıfat'a yakın bir noktadayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının kesiştiği noktaya yeni bir operasyon yapılabilir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da geçtiğimiz hafta bununla ilgili mesajlar verdi. Burada mesajlar geniş yankı uyandırdı. Burada PKK'nın evlere ve iş yerlerine vermiş olduğu zararları hala görebiliyoruz. PKK'nın bölgeye rastgele ateş açarak insanları katletmeye çalıştığını görebiliriz.
SALDIRILAR TARİHE KARIŞMALI
Evlerde PKK tarafından yapılan saldırılara ilişkin izleri görmek mümkün. Tel Rıfat oldukça önemli. Gerek Fırat Kalkanı gerek Zeytin Dalı bölgesinde insanlar güvenli şekilde yaşarken Türkiye'de kendi sınır güvenliği sağlamak istiyor. Türkiye bölgede bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermiyor. Sınıra en yakın bölge Tel Rıfat ve buradan TSK'nın kontrol altına aldığı bölgelere saldırılar oluyor. Bunların artık tarihe karışması gerekiyor.
İZLER HALA DURUYOR
Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat için aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlar verdi. Burada Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda var ve insanlar çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Zeytin Dalı harekatından sonra insanlar buraya geri döndü ve yaşamaya başladı. 2017 ve 2018 yılından kalma izleri burada görmek mümkün. PKK ve uzantıları YPG/PYD burayı işgal edip insanları bölgeden atmıştı. PKK burada insanların evlerini karargah olarak kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...
- Zeytinburnu cinayet videosu dehşete düşürdü! Tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Son dakika Zeytinburnu cinayeti nedir?
- Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR'lulara %5'lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...
- "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe'nin yıldızı...
- 39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig'i kasıp kavuracak
- Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...
- Hakimlik ve Savcılık sınav sonuç ekranı ÖSYM | 23 Ocak Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonucu açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr
- MÜGE ANLI CANLI İZLE! 23 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle! ATV canlı yayın
- 2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...
- Nakiti olana mevduat müjdesi! Perşembe itibarıyla dananın kuyruğu kopacak! 50.000 TL ne kadar kazandırır?
- Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…
- Galatasaray ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?