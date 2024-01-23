A Haber Suriye’de! Tel Rıfat sınırında neler yaşanıyor?

İZLER HALA DURUYOR

Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat için aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlar verdi. Burada Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda var ve insanlar çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Zeytin Dalı harekatından sonra insanlar buraya geri döndü ve yaşamaya başladı. 2017 ve 2018 yılından kalma izleri burada görmek mümkün. PKK ve uzantıları YPG/PYD burayı işgal edip insanları bölgeden atmıştı. PKK burada insanların evlerini karargah olarak kullanmıştı.