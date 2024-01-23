Uzayda 4. gün! Türk astronot Alper Gezeravcı bugün iki deney yapacak
Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı deneylerine hız kesmeden devam ediyor. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 4. gününde iki deney yapacak.
Gezeravcı, ISS'de kaldığı süre boyunca yapacağı 13 deney çalışmasına ajandasına uygun olarak devam ediyor.
Gezeravcı, bugün uzay görevi için mikroalg yaşam destek üniteleri alanında Boğaziçi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu'nun sorumluluğundaki "UzMAn" deneyini yapacak.
Bu deneyle, dünyada zorlu koşullara adapte olan mikroalg türlerinin yerçekimsiz koşullar altında büyüme ve dayanıklılık testlerinin gerçekleştirilmesi, metabolik değişikliklerinin incelenmesi, karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi için kapalı sistemlere yaşam destek ünitesi geliştirilmesi hedefleniyor.
GEN ARAŞTIRMASI DENEYİ DE YAPILACAK
Gezeravcı'nın ikinci yapacağı deney ise Yıldız Teknik Üniversitesinden Tuğçe Celayir'in proje yöneticisi olduğu mikro yerçekimi altında bitkilerde CRISPR-GEM, gen düzenleme verimliliğinin araştırılması olacak.
Söz konusu deneyle, biyorejeneratif yaşam destek sistemlerinin iskeleti olan bitkilerin, uzay görevi sırasında meydana gelen, biyolojik olan ve olmayan stresler karşısındaki savunma mekanizmalarının anlaşılması ve geliştirilmesine yönelik moleküler biyolojinin modern gen düzenleme tekniklerinden CRISPR'nin mikro yerçekimi ortamda bitkiler üzerindeki etkinliğinin araştırılması amaçlanıyor.
Gezeravcı, deneylerine, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE" ile başlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- C vitamini limonun bilinmeyen mucizevi faydası! Uyurken başucunuza böyle koyarsanız...
- A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...
- Zeytinburnu cinayet videosu dehşete düşürdü! Tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Son dakika Zeytinburnu cinayeti nedir?
- Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR'lulara %5'lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...
- "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe'nin yıldızı...
- 39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig'i kasıp kavuracak
- Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...
- Hakimlik ve Savcılık sınav sonuç ekranı ÖSYM | 23 Ocak Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonucu açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr
- MÜGE ANLI CANLI İZLE! 23 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle! ATV canlı yayın
- 2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...
- Nakiti olana mevduat müjdesi! Perşembe itibarıyla dananın kuyruğu kopacak! 50.000 TL ne kadar kazandırır?
- Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…