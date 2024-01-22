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A Haber Ekibi Suriye'de! Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat olacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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A Haber Ekibi Suriye’de! Suriye’nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç’e harekat olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine toplantısının ardından yeni bir harekatın sinyalini verdi. Peki harekat sinyali verdiği Tel Rıfat ve Münbiç sınırında neler yaşanıyor? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye’den aktardı.

Irak'ın kuzeyinde bulunan üs bölgelerine yönelik olarak son zamanlarda yapılan saldırıların ardından TSK hem Irak'ta hem Suriye'nin kuzeyinde terör inlerini yerler bir etti. Son 2 hafta öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti. Havadan ve karadan harekatlar tüm hızıyla sürüyor.

YENİ HAREKAT SİNYALİ

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili ''Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız.'' diyerek yeni harekatın sinyalini verdi. Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat olacak mı? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye'den aktardı.

ANINDA KARŞILIK

Halil İbrahim Uğur: Bizler şu anda Suriye'nin kuzeyinde yer alan Cinderes bölgesindeyiz. Bölgede TSK ve MİT önemli nokta operasyonlar gerçekleştiriyor. Operasyonlar hem havadan hem karadan yürütülüyor. Bölgede hareketlilik oldukça fazla. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde ülkemize yönelik olarak saldırı girişiminde bulunmak isteyen PKK'lılar var. Bölücülere yönelik olarak gereken karşılık anında veriliyor.

GEDİĞE TAŞ KOYULACAK

PKK/YPG tarafından işgal edilen Tel Rıfat'ın bir tepe arkasında yer alıyoruz. Tel Rıfat oldukça önemli bir bölge. Hem Zeytin Dalı hem Fırat Kalkanı harekatlarında orada bir gedik kalmıştı. İşte oradan yapılan saldırı girişimleri var. TSK çoklu atışlarla o noktayı ve terör hedeflerini yok ediyor. Suriye'nin kuzeyinden geceden beri önemli operasyonlar yapıldı.

10 GÜNDE 100'DEN FAZLA İMHA

Bizler zaman zaman İHA ve SİHA'ların seslerini duyuyoruz. Keşif uçakları çok sık şekilde devriye uçuşları yapıyor. Nokta nokta koordinatlar belirleniyor ve ardından TSK, SİHA'larla bu hedefleri yerle yeksan ediyor. Son 10 günden 100'den faz terörist imha edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da Kabine toplantısından sonra yeni harekat sinyali vermişti. Bölge oldukça hareketli. Türkiye burada bir "teröristan" yapısına izin vermeyecek.

A Haber Ekibi Suriye’de! Yeni harekat sinyali A HABER EKİBİ SURİYE'DE! YENİ HAREKAT SİNYALİ
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