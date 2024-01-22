A Haber Ekibi Suriye’de! Suriye’nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç’e harekat olacak mı?

GEDİĞE TAŞ KOYULACAK

PKK/YPG tarafından işgal edilen Tel Rıfat'ın bir tepe arkasında yer alıyoruz. Tel Rıfat oldukça önemli bir bölge. Hem Zeytin Dalı hem Fırat Kalkanı harekatlarında orada bir gedik kalmıştı. İşte oradan yapılan saldırı girişimleri var. TSK çoklu atışlarla o noktayı ve terör hedeflerini yok ediyor. Suriye'nin kuzeyinden geceden beri önemli operasyonlar yapıldı.