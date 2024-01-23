Terörle mücadelede kritik detay! Örgütün hafızası siliniyor | Suriye-Irak ayrımı kalktı, terörist neredeyse orası hedef

Kandil ve Metina ile birlikte, Süleymaniye ve Mahmur'daki terör varlığıyla mücadele edilmesi kararlaştırıldı. Terör örgütü PKK'nın lojistik nakil merkezi olması, teröristlere eğitim verilmesi, yaralı teröristlerin tedavi edildiği yer olması ve teröristlerin geçiş noktası olması nedeniyle Süleymaniye bölgesine ayrı parantez açıldı.