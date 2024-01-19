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Son dakika | Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Son dakika | Suriye’nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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