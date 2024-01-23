CHP'li İBB'nin trol hesap ağı deşifre oldu! Pedofili yuvası Ekşi Sözlük'teki operasyon patladı
Sosyal medya dışında farklı platformlarda da CHP'l, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen trol gruplarının varlığı pedofili ve İslam düşmanlığı ile gündeme gelen Ekşi Sözlük’ün açıklamasıyla bir kez daha ortaya çıktı. İmamoğlu yandaşları tarafından "Ekrem İmamoğlu'na yakın hesapların hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı" iddia edildi. Ekşi Sözlük ise aynı IP adresinden girerek başlık görünürlüğünü artırmaya çalışan hesapların engellendiği açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iftiraya dayalı yanlış yönlendirmenin merkezi haline gelen Ekşi Sözlük'te kurduğu trol ağı ile algı operasyonları yapmaya çalıştığı bir kez daha ifşa oldu.
LGBT sapkınlığı ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı nefret söylemleri pompalanarak manevi değerlerin hedef alındığı Ekşi Sözlük Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yaklaşık 1 yıl önce engellendi. Söz konusu platform "korsan yayınlarını" sürdürmeye devam ederken Anayasa Mahkemesi kararıyla geçtiğimiz gün yeniden resmen erişime açıldı.
İMAMOĞLU YANDAŞLARINDAN "ENGELLENDİK" İDDİASI
Sözlüğün resmen açılmasının ardından İBB yandaşları tarafından "Ekrem İmamoğlu'na yakın hesapların hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı" iddia edildi.
EKREM'İN 'ODA'SI POMPALADI
X'te CHP'li İBB tarafından fonlandığı bilinen "Büyükşehir Çalışıyor" isimli hesap "Ekşi Sözlük, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen hesapları hiçbir gerekçe göstermeden kapattı" iddiasında bulundu.
İmamoğlu'na yakın Oda TV ise "Ekşisözlük'te İmamoğlu kıyımı" şeklinde haber yaptı.
EKŞİ SÖZLÜK: AYNI IP ADRESİ ÜZERİNDEN GÖRÜNÜRLÜK YÜKSELTEN HESAPLAR KAPATILDI
Ekşi Sözlük ise aynı IP adresinden girerek başlık görünürlüğünü artırmaya çalışan hesapların engellendiği açıkladı.
Yapılan açıklamada, "aynı IP adresinden sözlük'e giren ve birbirlerinin başlıklarına entry'ler girerek başlıkların görünürlüğünü arttırmaya çalışan hesaplar 15/01/2024'te "çoklu hesabın kötüye kullanımı" sebebiyle kapatıldı. herhangi birini "desteklemek" sözlük hesabının kapatılma sebebi değildir." denildi.
"BİZİM HESAPLARIMIZI AÇIN" DİYE TEMASA GEÇTİLER
İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz'ın da kapatılan hesapların tekrar açılması için Ekşi Sözlük yönetimi ile iletişime geçtiği öğrenildi. Yaşanan temas operasyonun merkezi Ekşi Sözlük ile İBB arasındaki temasın yeni olmadığını gösterdi.
HANGİ HESAPLAR?
Öte yandan Oda TV'nin haberinde kapatılan hesapların ismini de yer verildi. O hesaplar şu şekilde: mindflow, fixable, computer network, fogg day, emergence, technical man, epidemics, bullish, civilized man, financial investment, evil axis.
YILMAZ TROL AĞINI İTİRAF ETTİ: SADECE BAŞLIK AÇAN HESAPLAR DA VAR
İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz ise Ekşi Sözlük'e verdiği yanıtta bir trol ağı kurduklarını itiraf etti.
Yılmaz, "Sadece başlık açan, belirttiğiniz şekilde bir usulsüz kullanımda bulunmayan ve de gerekçe göstermeden kapattığınız hesaplar var, aksini ispatlamak bizim için çok kolay." dedi.
TROL AĞI İFŞA OLDU MURAT ONGUN TOPA GİRDİ: BİZİ İKNA EDİN
Trol ağının ifşa olmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun bir açıklama yaptı. Ongun, "Ekşi Sözlük'ün Ekrem İmamoğlu'na destek veren hesapları aniden kapatması ve birkaç gün sonra uzun zamandır devam eden erişim yasağının kaldırılması kuşku yaratmıştır. Sözlük açıklaması bilişim ve sosyal medya ekibimizce doğrulanmadı. Yasaklı günlerinde destek isteyenler bize ikna edici açıklama yapana kadar bu sansürü dile getireceğiz." iddiasında bulundu.
TWITTER'DA BOT BASTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yaşananlar Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşa hizmet etmek yerine kurduğu trol ağı ile algı yaptığı bir kez daha gösterdi. Daha Ekrem İmamoğlu'nun X'te (Twitter) bot bastığı ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz yıl YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısına oynayan Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de sahneye çıkmıştı.
6'LI MASAYA DAVET GÖNDERDİ
O dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kolları sıvayan İmamoğlu 6'lı masa liderlerini de Saraçhane'ye davet etmişti.
İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.
BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI
İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerce beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.
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