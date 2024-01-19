İlk Türk astronot uzay ne yapacak? Türkiye’nin uzay projeleri ne aşamada?

15 SENE SONRA YAŞANACAK DEĞİŞİM

15 sene sonra dünya çevresinde 50 bin kadar uydu olacak. Şu anda 8 bin civarında uydu var. Bunun yanında bilinmeyenler de var. Hesaplamalara göre en az 6-7 artacaktır. Uluslararası Uzay İstasyonu bir futbol sahası büyüklüğünde ve orada şu anda 7 tane astronot var. 4 tane daha gidiyor. 2040'lara doğru en az 15 tane uzay istasyonu olacaktır. Bunlar özel istasyon olacak ve üretim başlayacak. Kristalize olan ne varsa orada üretilecek. Uzayda suni olarak retina üretilebilecek. 1trilyon dolarlık bir uzay ekonomisi geliyor.