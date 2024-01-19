İlk Türk astronot uzay ne yapacak? Türkiye’nin uzay projeleri ne aşamada?
Tüm Türkiye’nin heyecanlar beklendiği uzay programı dün resmen başladı. İlk Türk astronotu olan Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başladı. Yarın 13.15’te Alper Gezeravcı’nın da içinde olduğu Dragon Uluslararası Uzay Merkezine kenetlenecek. Peki Türkiye’nin uzay projeleri ne aşamada? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına değerlendiren Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, “Bu bir bilim misyonudur. Altını çizerek söylüyorum uzaya turist gönderme misyonu değil bunu iyi anlasınlar.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün yaşandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yaptığı yolculuk başladı. Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu. SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.
UZAY ARACININ ÖZELLİKLERİ
Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü ise basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip bir uzay aracı olarak tasarlandı.
TÜRK ASTRONOT NE YAPACAK?
Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak. İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan Dragon kapsülünün ABD yerel saatiyle Cumartesi sabahı 05.15 (TSİ 13.15) civarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması hedefleniyor. Peki ilk Türk astronot uzay ne yapacak? Türkiye'nin uzay projeleri ne aşamada? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım değerlendirdi.
TURİST MİSYONU DEĞİL
Hüseyin Yıldırım: İnsan yapımı bu cihazlar uzayda sürekli hareket halinde. Belli bir hızda kenetlenecekler. Bu bir bilim misyonudur. Altını çizerek söylüyorum uzaya turist gönderme misyonu değil bunu iyi anlasınlar.
DÜNYADA BİR İLK OLACAK
Türk bilim camiası ilk defa yer çekimsiz ortamda ilk defa deney yapma imkanı yakaladı. Alper Gezeravcı orada 13 tane deney yapacak. Bazı deneyler dünyada ilk defa yapılacak. Neticelerini tüm dünyaya ilan edeceğiz. Bu manada çok prestijli bir iştir. Üniversitelere çok katkı sağlayacak. Bu bir başlangıçtır. Gelecek uzayda bunu iyi anlamak lazım.
15 SENE SONRA YAŞANACAK DEĞİŞİM
15 sene sonra dünya çevresinde 50 bin kadar uydu olacak. Şu anda 8 bin civarında uydu var. Bunun yanında bilinmeyenler de var. Hesaplamalara göre en az 6-7 artacaktır. Uluslararası Uzay İstasyonu bir futbol sahası büyüklüğünde ve orada şu anda 7 tane astronot var. 4 tane daha gidiyor. 2040'lara doğru en az 15 tane uzay istasyonu olacaktır. Bunlar özel istasyon olacak ve üretim başlayacak. Kristalize olan ne varsa orada üretilecek. Uzayda suni olarak retina üretilebilecek. 1trilyon dolarlık bir uzay ekonomisi geliyor.
AY'A KOLONİ
Buradaki üretimi gıda olarak kısıtlamayalım. Yer çekimsiz ortamda sağlıklı olarak üretilemeyen ne varsa uzayda üretilecek. Bu çalışmalar şu anda başladı ve yapılıyor. Bunun yanında ayda bir koloni kurma çabası başlayacak. 2040 yılına doğru Ay'da kalıcı olarak insanlar yaşamaya başlayacak. Ay'ın güney kutbunda büyük buz kütleleri var. Bu bulunduktan sonra düşünülebilir hale geldi. Uzayda en kıymetli şey sudur. Ondan sonra gelen ise nadir toprak elementleridir. Bunlar altından gümüşten plantinden çok daha değerlidir.
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